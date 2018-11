Paolo Fox | Oroscopo oggi | lunedì 12 novembre 2018 | I Fatti Vostri

superguidatv

(Di lunedì 12 novembre 2018)diFox:12. Ecco le previsioni e l’del giorno rivelate dal nostro astrologo sulle frequenze di Radio LatteMiele.Scopriamo le previsioni e l’diFox di12. Cosa hanno le stelle in serbo per la giornata diper quanto concerne amore, fortuna, salute e lavoro dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate in anteprima a Radio LatteMiele e successivamente nel salotto televisivo de Isu Rai2.12: Ariete, Toro e Gemelli - Ariete - Settimana che parte in maniera un pò faticosa, ma ricordo che da qualche giorno è tornato questo grande impeto, questo grande desiderio di fare tante cose, di rimetterti in gioco, causato dall’ottimo aspetto di Giove.Più volte ho spiegato che devi ripartire da dove ti eri fermato! E quindi, forse anche da posizioni scomode. Ma l’importante è sapere che si può fare qualcosa di più. C’è un pò di tensione a livello fisico, ma i risultati non mancheranno.Toro - Vivi questa stagione in maniera importante: ho già parlato di un profondo cambiamento che arriva dalle radici, che per te sono sempre molto importanti. Chi ha ceduto qualcosa nel ultimi mesi, ha dovuto variare un progetto familiare che andava avanti da tempo e innovare, si sente ancora un pò stanco.Abbiamo unmigliore nei rapporti con gli altri. E credo che alcune persone siano in una fase di grande rivoluzione personale.Gemelli - Si apre una settimana interessante. Va detto che questo è un periodo in cui bisogna mettere mano alle carte. E quindi, non escludo che qualcuno debba rivedere un accordo, un contratto, o che stanno per cambiare alcuni riferimenti nell’ambito del lavoro. E’ un momento in cui bisogna guardare bene quello che succede a livello economico. E quindi, è probabile che ci siano delle tensioni in ballo.Mercoledì e giovedì sono giornate particolari, lo dico subito, proprio per le trattative. Se una situazione di lavoro o personale non funziona, bisogna correre ai ripari. In amore, c’è una sorta di freddezza, di lentezza nell’esprimere i propri sentimenti.