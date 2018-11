Panchina d’Oro | vince Allegri | superati Sarri ed Inzaghi

calcioweb.eu

(Di lunedì 12 novembre 2018) L'allenatore della Juventus Massimilianoha vinto lad'Oro 2018, l'allenatore bianconero si è riconfermato dopo la vittoria della scorsa stagione, trofeo conquistato per la quarta volta, si tratta del tecnico più titolato, staccati a tre titoli Fabio Capello e Antonio Conte. Nelle speciale classifica al secondo posto ex aequo Maurizioe Simone. Il premio di migliore allenatore della Serie B è andato ad Aurelio Andreazzoli grazie alla promozione conquistata sulladell'Empoli al secondo posto Roberto D'Aversa, guida del Parma, poi Filippo, la scorsa stagione a Venezia ed attualmente allenatore del Bologna.