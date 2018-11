Panchina d' oro | trionfa Allegri davanti a Sarri e Simone Inzaghi

Panchina d'oro a Massimiliano Allegri : Roma, 12 nov., askanews, - Massimiliano Allegri ha vinto la Panchina d'oro 2017-2018 per la serie A, il riconoscimento che viene assegnato dagli allenatori al miglior tecnico della stagione. Il ...

Calcio : Massimiliano Allegri vince la Panchina d’Oro. Il tecnico della Juventus precede Sarri e Simone Inzaghi : Costante come la sua Juventus. Massimiliano Allegri si aggiudica per la quarta volta in carriera la Panchina d’Oro. Il tecnico della Juventus ha vinto il premio riservato al miglior tecnico della precedente stagione nella Serie A di Calcio, precedendo l’ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri, quest’anno alla guida del Chelsea, e l’attuale mister della Lazio Simone Inzaghi. Allegri ha ricevuto 17 preferenze contro le 8 ...

Napoli - Mertens-Ruiz intesa social. Ancelotti ha una Panchina d'oro : 'Quanto mi vuoi bene per l'assist che ti ho fatto?'. La domanda di Dries Mertens è rivolta a Fabian Ruiz e corredata sui social da una foto spiritosa con i due cheek-to-cheek. Può sorridere il Napoli ...