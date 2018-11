Panchina d' Oro ad Allegri | ' Ora questa benedetta Champions'

Allegri vince Panchina d'Oro 2018 : ANSA, - ROMA, 12 NOV - Massimiliano Allegri ha vinto la Panchina d'Oro 2017-2018 per la serie A, il riconoscimento che viene assegnato dagli allenatori al miglior tecnico della stagione. Il tecnico ...

Allegri vince la Panchina d’Oro - Sarri secondo con Inzaghi : La votazione a Coverciano Massimiliano Allegri ha vinto la Panchina d’Oro. Il tecnico della Juventus, campione d’Italia in carica, è risultato il tecnico più votato dai colleghi. Per lui è la quarta affermazione in carriera, terza da quando lavora per il club bianconero. Allegri è primo con 17 voti, seguito da Sarri e Simone Inzaghi con 8 voti a testa. È stata consegnata anche la Panchina d’Argento, che premia il miglior ...

Napoli - Mertens-Ruiz intesa social. Ancelotti ha una Panchina d'oro : 'Quanto mi vuoi bene per l'assist che ti ho fatto?'. La domanda di Dries Mertens è rivolta a Fabian Ruiz e corredata sui social da una foto spiritosa con i due cheek-to-cheek. Può sorridere il Napoli ...

Panchina Genoa - i nomi per sostituire Juric sono clamorosi [FOTO] : 1/10 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Roma - Zidane ha rifiutato la Panchina giallorossa : lo riportano dalla Spagna : Non solo Paulo Sousa, non Donadoni, nemmeno Blanc: Zidane. Si Zizou, l'ex juventino e pluricampione d'europa come allenatore e tecnico del Real Madrid. La Roma, secondo media spagnoli, aveva pensato a ...

Panchina d'oro lunedì a Coverciano : ANSA, - FIRENZE, 06 NOV - Sarà la 27esima edizione della Panchina d'oro a chiudere le celebrazioni per i 120 anni della Figc. Appuntamento il prossimo 12 novembre a Coverciano, nel rinnovato ...

Clamoroso dalla Francia : il Milan vuole Wenger in Panchina : Il Milan di Gennaro Gattuso sta dimostrando di avere sette vite come i gatti. I rossoneri, infatti, dopo le due debacle contro l'Inter di Spalletti in campionato e contro gli spagnoli del Betis ...

Clamoroso Conte : il tecnico ha rescisso col Chelsea - pronto per una nuova Panchina! : Antonio Conte ha rescisso col Chelsea preparandosi dunque a vivere una nuova esperienza in panchina: tutti i dettagli Antonio Conte ha rescisso col Chelsea. Questa la notizia del giorno che potrebbe “interessare” diversi campionati. In primis la Premier League, con l’addio definitivo al Chelsea, anche se secondo Sportmediaset proseguirà la causa di lavoro al tribunale di Londra. Il futuro di Conte è però incerto, dato che ...