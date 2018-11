Pallanuoto | i migliori azzurri della quinta giornata di A1 | Echenique show | brilla Di

oasport

(Di lunedì 12 novembre 2018)per il campionato di A1 dimaschile: in scena è andato un big match davvero spettacolare dove il Pro Recco si è imposto di misura sulla BPM Sport Management. Ad approfittarne sono state Posillipo e AN Brescia che restano al comandograduatoria. Successi importanti anche in zona retrocessione. Andiamo a rivivere questo turno andando a scoprire iin acqua. Gonzalo: il mancinoPro Recco eNazionale italiana si accende a tratti, non è ancora al topcondizione, ma quando decide di far sul serio non ce n’è davvero per nessuno. E così è stato anche sabato, nella partita di cartello in casa con la Sport Management: Chalo ha disputato un match anonimo per più di 30′, poi però ha davvero fatto la differenza. Nel giro di 90” tre reti che hanno distrutto la pur rocciosa difesa dei Mastini, dando la ...