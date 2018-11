Palermo | dipendenti pubblici giocano alle slot machine durante l' orario di lavoro

Palermo : il comune taglia lo stipendio ai dipendenti che non pagano le tasse : Soldi decurtati dalla busta paga. Questo il provvedimento del comune di Palermo , un vero e proprio pugno di ferro verso ben 1500 dipendenti evasori . L'inviato di Stasera Italia , in onda su Rete 4 , ...

Palermo - Opera Pia Ruffini : 42 dipendenti in miseria/ Video - Filippo Roma ‘insegue’ vescovo Lorefice (Le Iene) : Palermo , Opera Pia Ruffini e il caso dei 42 dipendenti ridotti in miseria : Video Le Iene, Filippo Roma "insegue" l'arci vescovo Corrado Lorefice . Tutti gli aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 20:43:00 GMT)

Palermo - dipendenti dell’aeroporto ballano e cantano i Backstreet Boys : Palermo, dipendenti dell’aeroporto ballano e cantano i Backstreet Boys I lavoratori si sono ribattezzati "Prestis Boi" e si sono prestati per una clip, sulle note di “I Want It That Way”, dedicata ad un collega da poco scomparso. L’idea è stata di Francesco Marotta, anche lui operaio dello scalo siciliano e videomaker. ...