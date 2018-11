Pagelle Roma | Juan Jesus ladro di gol | Kluivert scatti di gloria

Roma-Samp - le Pagelle : OLSEN 6 Sul gol di Defrel può poco. Un paio di buone parate. FLORENZI 6 Defrel sul gol gli nasconde la palla. Deve ritrovare precisione nei cross. MANOLAS 6 Sul gol c'è anche il suo buco di testa. Ma ...

Roma - le Pagelle di CM : Cristante cresce. El Shaarawy faraonico : , 33'st Zaniolo ng: altri minuti preziosi per crescere, El Shaarawy 8 : Da destra a sinistra, come accadde spesso in politica. Non perde la coerenza, né la pazienza, né la fantasia. Ha un chiodo ...

Highlights Serie A Roma-Sampdoria 4-1. Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Roma e Sampdoria arrivano al match dell’Olimpico in situazioni, morali e di classifica, simili. I giallorossi non riescono a vincere da 3 partite, reduci dal ko contro la Spal e i due 1-1 di Napoli e Firenze, e sono scivolati all’ottavo posto in classifica. Anche la Sampdoria, che nelle ultime gare ha incassato 3 gol […] L'articolo Highlights Serie A Roma-Sampdoria 4-1. Video Gol, pagelle e tabellino del match proviene da Serie ...

Roma-Sampdoria 4-1 - le Pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Roma-Sampdoria – Successo largo della Roma nel pomeriggio dell’Olimpico. Il 4-1 rifilato alla Sampdoria porta le firme di Juan Jesus, dell’ex blucerchiato Schick e di El Shaarawy, autore di una doppietta. Di Defrel, altro ex di giornata, il gol della bandiera ospite. Top: El Shaarawy e Defrel; flop: Bereszynki e Linetty. Roma (4-2-3-1): Olsen 6; Florenzi 5.5, Manolas 6.5, Juan Jesus 6.5, Kolarov 6.5; Nzonzi ...

Cska Mosca-Roma - le Pagelle : Kluivert - che stoffa : OLSEN 6 La palla spesso lo sfiora, quando invece gli arriva in porta è sempre attento e ben posizionato, non deve mai esibirsi in parate luccicanti. Ordinario. Migliora la gestione del pallone con i ...

CSKA Mosca-Roma 1-2 : Pagelle e tabellino : CSKA Mosca-Roma, Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Cska-Roma 1-2 - le Pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Cska-Roma – La Roma porta a casa un successo che ipoteca la qualificazione e mette pressione al Real in ottica primo posto. Ottime le prestazioni di Manolas, Pellegrini – entrambi in gol – e Kluivert, che causa l’espulsione di Magnusson facilitando la gara dei giallorossi. Male Santon, colpevole sul momentaneo 1-1 di Sigurdsson. Roma (4-2-3-1): Olsen 6 – Chiamato in causa per la prima volta dopo ...

Highlights Cska Mosca-Roma 0-1. Video Gol - Pagelle e tabellino del match : E’ tempo di Champions League è tempo di Cska Mosca-Roma. “Loro hanno giocatori di qualità, soprattutto i due trequartisti Vlasic e Dzagoev e l’attaccante bravissimo ad allungare la squadra. Hanno giovani di prospettiva come Oblyakov e il terzino Fernandes. Sono pericolosi e l’hanno dimostrato contro il Real, contro cui sono stati molto aggressivi fin da […] L'articolo Highlights Cska Mosca-Roma 0-1. Video Gol, ...

LIVE Pagelle Cska Mosca-Roma - Champions League in DIRETTA : i voti in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Cska Mosca-Roma, incontro valido per la 4a giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. Sfida importantissima in ottica qualificazione per gli uomini di Di Francesco che con un successo si porterebbero a cinque punti di vantaggio dalla formazione russa con due partite da giocare. I giallorossi si affidano alle reti di Edin Dzeko, miglior marcatore della competizione con ...

Highlights Serie A Fiorentina-Roma 1-1. Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Nel primo tempo la partita dà ragione alla Fiorentina per via di un episodio molto controverso che fino a questo momento sta decidendo il match. Al 30′ un retropassaggio sanguinoso da parte di Under regala la sfera a Simeone che prende il tempo ad Under chevlo atterra in area. Per l’arbitro Banti non ci sono […] L'articolo Highlights Serie A Fiorentina-Roma 1-1. Video Gol, pagelle e tabellino del match proviene da Serie A News ...

Fiorentina-Roma 1-1 - le Pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Fiorentina-Roma – Al Franchi, la Fiorentina si porta in vantaggio grazie al gol di Veretout, che trasforma il rigore procurato da Simeone. A pochi minuti dal gong, Florenzi realizza l’1-1. Deludono gli esterni giallorossi El Shaarawy e Under, entrambi sostituiti. Convincente invece la prestazione di Zaniolo, all’esordio in Serie A. Tra i viola, i migliori sono i centrali difensivi, Pezzella e Hugo, quasi ...