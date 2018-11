Ospedale degli orrori a Napoli | a ' Mattino Cinque' parla l' autrice del video

Medicina - Ospedale San Raffaele : presentata nuova tecnica per il trattamento degli aneurismi complessi dell’arco aortico : In occasione del 32° incontro annuale dell’EACTS – European Association for Cardio-Thoracic Surgery, che si è svolto a Milano dal 18 al 20 ottobre, il professor Alessandro Castiglioni, primario di Cardiochirurgia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele – una delle 19 strutture di eccellenza del Gruppo San Donato – ha presentato una nuova tecnica per il trattamento degli aneurismi complessi dell’arco aortico . L’aneurisma è la dilatazione progressiva di ...

«Il ruolo centrale degli infermieri per rifondare l’Ospedale» : Un reparto di degenza a gestione infermieristica, per pazienti che, dopo il ricovero in fase acuta, si trovano in via di dimissione. Una novità a Sassari che, da una parte, darebbe un ruolo centrale alla figura dell’infermiere e, dall’altra, consentirebbe un alleggerimento dei reparti, in particolare per quelli internistici. È la proposta-progetto lanciata oggi dal direttore generale dell’Aou di Sassari Antonio D’Urso, ...