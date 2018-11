Omicidio nel Pisano | uomo interrogato

Omicidio Deiana - sepolto nel cemento : arrestato il secondo killer : Nella giornata di ieri personale delle Squadre Mobili delle Questure di Milano e di Como e del Commissariato ' Greco Turro ' hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa ...

Omicidio Yara - Bossetti chiede il trasferimento nel carcere di Bollate : “Vuole lavorare” : Il criminologo e consulente Ezio Denti ha fatto sapere che Massimo Bossetti, il muratore di Mapello condannato in via definitiva per l'Omicidio di Yara Gambirasio, ha chiesto il trasferimento nel carcere di Bollate perché vuole lavorare. Ha aggiunto anche che la difesa non si arrenderà a veder finire così la sua storia ma continuerà a cercare responsabilità.Continua a leggere

Desirée Mariottini - fermato a Foggia quarto uomo coinvolto nell’Omicidio : aveva con sé 10 chili di marijuana : Si tratta di un trentenne del Gambia, Yosif Salia: si era tagliato i capelli per non farsi riconoscere. È stato bloccato in una tendopoli a Borgo Mezzanone. Si era già allontanato da Roma dopo la morte della sedicenne per far perdere le sue tracce

Desirée Mariottini - fermato a Foggia quarto uomo coinvolto nell’Omicidio : Si tratta di un trentenne del Gambia, Yosif Salia che è stato bloccato in una tendopoli a Borgo Mezzanone. Si era già allontanato da Roma dopo la morte della sedicenne per far perdere le sue tracce

Roma : Desiree si sarebbe prostituita nello stesso stabile Omicidio : Roma – La giovane Desiree, drogata, stuprata e uccisa nella notte tra giovedi’ e venerdi’ scorso in uno stabile abbandonato nel quartiere di San Lorenzo, si sarebbe prostituita per avere droga nelle ultime due settimane, nello stabile dove e’ stata trovata morta. Il dato emerge dall’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Maria Monteleone che, intanto, ha inviato al gip la richiesta di convalida dei tre fermi ...

Omicidio di Desirée - svolta nelle indagini : arrestati due clandestini senegalesi : L'Omicidio della minorenne Desirée Mariottini, ragazza di Cisterna di Latina, è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorso all'interno di un cantiere abbandonato nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Le indagini degli inquirenti hanno portato gia' ai primi arresti: fermati due senegalesi di 26 e 43 anni, Mamadou Gara e Brian Minteh, entrambi irregolari in Italia. Omicidio di San Lorenzo, arrestati due senegalesi Secondo gli investigatori i ...

Omicidio di Desirée - svolta nelle indagini : arrestati due clandestini senegalesi : L'Omicidio della minorenne Desirée Mariottini, ragazza di Cisterna di Latina, è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorso all'interno di un cantiere abbandonato nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Le indagini degli inquirenti hanno portato già ai primi arresti: fermati due senegalesi di 26 e 43 anni, Mamadou Gara e Brian Minteh, entrambi irregolari in Italia. Omicidio di San Lorenzo, arrestati due senegalesi Secondo gli investigatori i ...

Omicidio Desirée - svolta nella notte : fermati tre uomini - il quarto ha le ore contate : Due fermi nella notte e uno questa mattina. Dal buco nero che ha inghiottito Desirée Mariottini emergono le prime verità. Per due dei quattro africani sospettati per l’Omicidio e la violenza sessuale, i senegalesi irregolari Mamadou Gara, di 27 anni, e Brian Minteh, di 43, interrogati ieri per tutta la giornata negli uffici della Squadra...

Svolta nelle indagini sull'Omicidio di Desirée - fermati due senegalesi irregolari. Rintracciata terza persona : I due avrebbero fatto parte del branco che ha abusato della giovane dopo averla drogata, nel quartiere di San Lorenzo a Roma -

Omicidio Desirée - svolta nella notte : fermati due uomini - altri sotto torchio : Due fermi nella notte. Dal buco nero che ha inghiottito Desirée Mariottini emergono le prime verità. Per due dei quattro africani sospettati per l’Omicidio e la violenza sessuale, i senegalesi irregolari Mamadou Gara, di 27 anni, e Brian Minteh, di 43, interrogati ieri per tutta la giornata negli uffici della Squadra mobile della questur...

Khashoggi - i media : «Ritrovate parti del corpo nel giardino del console» Erdogan : Omicidio pianificato Analisi : Il discorso del presidente turco al gruppo parlamentare del suo partito ad Ankara sull’omicidio del reporter: «Ucciso in modo selvaggio» nel consolato dell’Arabia Saudita e non «per caso»

Khashoggi - «ritrovate parti del corpo nel giardino del console»Erdogan : Omicidio pianificato Analisi : Il discorso del presidente turco al gruppo parlamentare del suo partito ad Ankara sull’omicidio del reporter: «Ucciso in modo selvaggio» nel consolato dell’Arabia Saudita e non «per caso»

Omicidio Khashoggi - l’Arabia Saudita ammette : “Il giornalista è stato ucciso nel nostro consolato a Istanbul” : Di fronte alle richieste sempre più pressanti di chiarimenti da parte della comunità internazionale, e minacciata di sanzioni dal suo maggiore alleato, gli Usa, l’Arabia Saudita ha ammesso che il giornalista dissidente Jamal Kashoggi è stato ucciso “per errore in una colluttazione”, durante un interrogatorio finito male nel suo consolato a Istanbul, che avrebbe forse dovuto portare a un suo sequestro dalla Turchia. Ma sulla ...

Ravenna - svolta nell’Omicidio del pizzaiolo massacrato con calci e pugni : fermato il presunto killer : fermato il presunto killer di Rocco Desiante, pizzaiolo 43enne, trovato senza vita dopo essere stato massacrato di botte a Castiglione di Cervia, in provincia di Ravenna. Si tratterebbe di un giovane straniero, di cui non è stata ancora resa nota l'identità.Continua a leggere