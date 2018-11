Novak Djokovic riceve il trofeo per il numero uno del mondo ATP

Novak Djokovic - la fragilità del n°1 : “ho pianto per 3 giorni dopo l’operazione. Ero vuoto - vi racconto il mio calvario” : Novak Djokovic ha messo a nudo le sue emozioni, raccontando quello che ha provato dopo l’infortunio e durante la sua riabilitazione dopo l’operazione al gomito Gli ultimi mesi della carriera di Novak Djokovic sono stati pieni di punti di domanda. Poca confidenza con le vittorie, tanti punti persi per strada e un infortunio al gomito che non gli dava tregua. Il tutto avvenuto dopo aver vinto il Roland Garros, l’ultimo Slam che gli mancava ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Novak Djokovic primo favorito dopo una seconda parte di stagione magistrale : Novak Djokovic si presenta alle ATP Finals 2018 come numero uno del mondo. Era difficile pensarlo anche soltanto un anno fa e invece, dopo un’esaltante seconda parte di stagione 2018, è proprio lassù che lo si ritrova. Nella prima metà di stagione, il serbo è stato in grandissima difficoltà, anche a causa della continua ricerca di una condizione fisica mai in grado di arrivare. Ottavi agli Australian Open, sconfitte immediate contro Taro ...

ATP Finals 2018 : gli 8 qualificati ai raggi X. Novak Djokovic favorito - Roger Federer vuole fare 100 : Scattano domenica a Londra le ATP Finals 2018. Il torneo che mette di fronte gli otto migliori giocatori della Race to London, una classifica che ha tenuto conto di tutti i risultati dell’anno. E’ anche l’evento che come sempre farà calare il sipario sulla stagione. Questi sono gli otto partecipanti: Novak Djokovic, Roger Federer, Alexander Zverev, Kevin Anderson, Marin Cilic, Dominic Thiem, Kei Nishikori e John Isner, ultimi ...

Tennis - Ranking ATP (5 novembre) : Novak Djokovic sul trono - Fabio Fognini sempre n.1 azzurro - Fabbiano rientra nella top-100 : Come era noto, cambio al vertice sul trono del Tennis mondiale con Novak Djokovic che spodesta lo spagnolo Rafael Nadal. Il serbo, finalista a Parigi Bercy, torna ad occupare la prima piazza per la quarta volta in carriera e per la 224esima settimana. Scende in seconda posizione Nadal, costretto al forfait nel 1000 francese, per un problema agli addominali. Al n.3 c’è lo svizzero Roger Federer che precede l’argentino Juan Martin Del ...

Tennis - Masters 1000 Parigi Bercy 2018 : Novak Djokovic batte Roger Federer dopo tre ore di intensa battaglia - il posto in finale è suo : Sarà Novak Djokovic l’avversario del russo Karen Khachanov in finale. Il serbo ha vinto la sfida numero 47 contro Roger Federer con il punteggio di 7-6(6) 5-7 7-6(3), ma gli ci son volute tre ore per venire a capo dei problemi che gli ha posto lo svizzero, che dimostra di valere ancora il livello di gioco mostrato oggi, a dispetto delle numerose voci critiche che si sono levate a seguito dei suoi ultimi risultati e di alcuni problemi in ...

ATP Parigi - Novak Djokovic in semifinale col “brivido” : che battaglia contro Cilic! : ATP Parigi, Novak Djokovic ha superato in tre set il croato Cilic, una gara molto tesa e combattuta: adesso Federer? ATP Parigi, Novak Djokovic approda alle semifinali, vincendo un incontro molto sofferto contro Cilic. Il croato è partito in grande spolvero, vincendo il primo set per 6-4 con un break decisivo. Nole è parso molto nervoso a ridosso del secondo set, rompendo anche una racchetta in terra. Il campione serbo però si è saputo ...

Novak Djokovic sarà nuovamente il tennista numero uno al mondo : Il tennista serbo Novak Djokovic sarà di nuovo al primo posto della classifica ATP dei tennisti professionisti, grazie al ritiro dello spagnolo Rafael Nadal dal torneo ATP Masters di Parigi per un infortunio. Djokovic prenderà il posto proprio di Nadal, The post Novak Djokovic sarà nuovamente il tennista numero uno al mondo appeared first on Il Post.

Tennis - Masters 1000 Parigi Bercy 2018 : forfait di Rafael Nadal - Novak Djokovic numero 1 del mondo da lunedì : La notizia è di quelle che scuote le fondamenta del mondo del Tennis, e non farà di certo piacere a Guy Forget, direttore del Masters 1000 di Parigi Bercy: Rafael Nadal ha annunciato il forfait dal torneo. Lo spagnolo non ha ancora pienamente recuperato dall’infortunio che lo ha messo KO nella semifinale degli US Open contro Juan Martin Del Potro. Il ritiro di Nadal ha due conseguenze: la prima è che, come lucky loser, al suo posto entra ...

Novak Djokovic punta al numero 1 : 'Adesso sono al mio massimo' : Solo 35 punti separano, nella Race, Novak Djokovic da Rafael Nadal. A Bercy il serbo potrebbe operare il sorpasso, lui che aveva iniziato la stagione da numero 22 del mondo. Un risultato incredibile che, comunque, il serbo si aspettava. ' Quando ho avuto l'intervento chirurgico, ovviamente pensavo che sarei riuscito a tornare al livello sperato abbastanza ...

Novak Djokovic : 'Dobbiamo risolvere i problemi della Coppa Davis' : La Coppa Davis è una competizione storica e quindi tutti i diversi giocatori nel mondo devono cercare di risolvere questo problema nel migliore modo possibile '. Il nuovo formato entrerà in vigore ...

Djokovic e quella voglia di tornare n°1 : “sono un Novak nuovo! Obiettivo? Superare Nadal entro…” : Dopo il successo su Borna Coric nella finale dell’ATP di Shanghai, Novak Djokovic ha svelato di voler diventare numero 1 al mondo entro la fine dell’anno Trentadue Masters 1000, è questo l’incredibile bottino ottenuto in carriera da Novak Djokovic. L’ultimo è arrivato nella finale di Shanghai, grazie al successo in scioltezza ottenuto su Borna Coric, giustiziere di Roger Federer nel turno precedente. In conferenza ...

Masters 1000 Shanghai - vince Novak Djokovic : Coric ko in finale : Il serbo Novak Djokovic ha vinto il torneo Masters 1000 di Shanghai, battendo in due set il croato Borna Coric, col punteggio di 6-3, 6-4. Djokovic ha ottenuto così il suo 72/o titolo in carriera, il ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Novak Djokovic stravince in Finale e supera in due set Borna Coric : Una macchina inarrestabile. Novak Djokovic trionfa nella Finale del penultimo Masters 1000 della stagione a Shanghai (Cina), dotato di un montepremi di 7.086.700 dollari, conquistando il 32° successo di un 1000 e dimostrando di godere di una condizione psicofisica invidiabile che non ha pause dopo i trionfi di Wimbledon e degli Us Open. Il 31enne di Belgrado, che da domani sarà numero 2 del mondo, ha sconfitto il croato Borna Coric (n.19 ATP e ...

Novak Djokovic : 'Conosco Murray da una vita - siamo molto amici' : Nole ha anche ricordato i suoi esordi nel mondo del tennis. ' Il primo torneo della mia vita, il mio primo match ufficiale, era un torneo Under 10 ' ha raccontato il belgradese. ' Vinsi il primo ...