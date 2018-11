Non è normale che sia normale La giornata contro la violenza sulle donne

Monica Bellucci : ‘Cerco l’uomo normale ma il mio cuore Non è in vendita’ : “Sono una donna coi piedi per terra, anche come madre. E il mio cuore non è in vendita” così Monica Bellucci si descrive in poche parole: ha una nuova relazione stabile e la fine del matrimonio con Vincent Cassel è alle spalle. La modella e attrice umbra, che apparirà nella nuova stagione di Dix pour cent, una serie francese di Netflix (che ultimamente vuole darsi ai cartoni giapponesi) in cui le stelle delle show-biz interpretano sé ...

Monica Bellucci e il fidanzato segreto : «La stessa persona da tempo. Non so se si tratta di un uomo normale» : Il nuovo compagno non fa parte del mondo dello spettacolo, viaggia molto e probabilmente la loro non è una frequentazione assidua. Barbara D'Urso vittima di 'Scherzi a Parte' a Domenica Live: 'Sono ...

«Non mi piace dormire abbracciati». È normale? : Nonostante sui social girino video e vignette divertenti con i fidanzati che nel bel mezzo della notte si ritrovano senza piumone, confinati in tre centimetri di letto, con i piedi ghiacciati addosso o al contrario con un termosifone umano sotto le lenzuola, dormire insieme abbracciati fa bene alla coppia e al buonumore. Secondo un sondaggio condotto dall’associazione commerciale Cotton Usa su mille britannici, dormire nudi migliora la ...

GF Vip - Francesco Monte disgustato dal bacio tra due donne : «A me fa schifo. Per me Non è normale» – Video : Francesco Monte - Grande Fratello Vip 2018 La notte bollente vissuta nel weekend al Grande Fratello Vip 2018 ha scatenato anche reazioni che fanno discutere: il bacio lesbo tra Martina Hamdy e Giulia Salemi per qualcuno è fuori da ogni logica. E’ Francesco Monte a condannare quanto successo tra le due concorrenti e, senza microfono, palesa il suo disappunto proprio a Giulia: “Per come sono fatto io quelle robe per me non esistono ...

“L’America Non è più eccezionale - è diventata normale. Qui nasce la crisi” : L’anonimia delle sale del municipio, i giuramenti scanditi con accenti diversi, i rivoli di lacrime sulle guance di tutti i colori: le cerimonie per il conferimento della cittadinanza variano ben poco tra loro”. Così inizia sul Financial Times un editoriale del corrispondente in terra americana, Jan

"Non c'è una carta e che Non ci sono penali. In un paese normale un ministro che mente così palesemente si dimette" : "Il Movimento 5 Stelle aveva promesso di chiuderlo, addirittura in due settimane. Lo diceva Di Battista in comizi infuocati in Puglia. Ora che sono al governo non succede niente". Così l'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda in un video pubblicato su Twitter parlando del gasdotto Tap."Di Maio giustifica il suo cambiamento di idea, la sua promessa non mantenuta, inventandosi una carta e delle penali. Non è la prima ...

"Parlare di degrado è inutile. A 16 anni cercare la trasgressione è normale. Non serve la repressione - ma l'educazione sociale" : San Lorenzo è una delle zone della movida romana, frequentata da migliaia di ragazzi, molti dei quali studenti fuorisede della vicina Università "La Sapienza". Ormai da tempo i residenti provano a far sentire la propria voce, denunciando il bivacco, gli accampamenti negli spazi verdi, i marciapiedi somiglianti a latrine d'asfalto e sampietrini, i decibel molesti, lo spaccio, il fallimento della raccolta differenziata porta a ...

Di Maio : "È la prima legge Non scritta da Ue - normale che a loro Non piaccia" : Non si stupisce e chiede rispetto, su Facebook, il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio . Ed è proprio dai social che commenta la bocciatura della legge di Bilancio da parte della Commissione dell'...

Maria De Filippi bacchetta in diretta Belén Rodriguez : "Non mettere il cu** a pizzo - stai normale" : Rimprovero bonario di Maria De Filippi a Belén Rodriguez nella puntata di Tu sì que vales del 20 ottobre 2018. La showgirl e conduttrice è stata invitata al centro del palco da Roberto d'Amico,...

ILARIA CUCCHI/ No al "santino" per il fratello Stefano : "Non era un eroe - ma un ragazzo normale" (Domenica In) : ILARIA CUCCHI sarà ospite della puntata di Domenica in di oggi. La donna ha lottato molto perché si facesse luce sulla morte del fratello avvenuta nove anni fa(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 14:29:00 GMT)

Secondo Fontana la cannabis light Non esiste : “Con 20/30 grammi si può fare una canna normale” : Il ministro per la famiglia e le disabilità Lorenzo Fontana è intervenuto a San Patrignano durante la seconda giornata del WeFree Days. Oltre a ribadire la sua posizione e la sua lotta alle droghe, ha parlato della ricerca condotta dal dottor Serpelloni, capo del Dipartimento delle politiche antidroga, che dimostra come con 20/30 grammi di cannabis light si possa raggiungere un principio attivo alterante. Peccato che una sola canna prodotta con ...

Manovra - Borghi (Lega) : “In unione monetaria normale lo spread Non esiste. Uscita dall’euro? Non è nel contratto” : “Lo spread a 300? Certo che uno deve essere preoccupato, il problema è che qualcuno ci sta guadagnando molto e lo si fa in un sistema sbagliato perché in un’unione monetaria normale lo spread non dovrebbe esistere”. Claudio Borghi, mentre a Palazzo Chigi è in corso il vertice di governo sul Def, commenta la chiusura odierna del differenziale dei titoli di Stato italiani. “È indubbio che ogni scelta politica è in se una ...

Pechino Express - lite Ruta-Rossetti "Stai zitta - tu Non sei normale..." : Maria Teresa Ruta è la protagonista indiscussa di queste prime puntate di Pechino Express. La conduttrice televisiva è impegnata nel reality show di Rai Due insieme alla collega Patrizia Rossetti.Insieme danno vita alla coppia delle "Signore della Tv". Una coppia che, però, non sta andando troppo d"accordo. Il motivo? Il carattere particolare della Ruta, che si è svelata avere un vero e proprio caratterino che alla Rossetti non va molto a genio. ...

“Non sei normale”. Il dramma di Maria Teresa Ruta viene fuori a Pechino Express : La nuova edizione di Pechino Express va a gonfie vele. Dalla convivenza forzata dei concorrenti, come è ovvio che sia, però, stanno emergendo le tante difficoltà che i vip si trovano a dover affrontare. Il programma è iniziato con la minaccia di denuncia alla rete e alla produzione da parte di Eleonora Brigliadori che avrebbe dovuto partecipare insieme al figlio ma che alla fine è stata esclusa dal gioco per via delle sue idee estreme sul ...