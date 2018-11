Nicki Minaj ci ha provato con un attore sul palco dei People’s Choice Awards 2018

I vincitori dei People’s Choice Awards da Nicki Minaj e BTS a Harry Styles e Taylor Swift : Sono stati premiati i vincitori dei People's Choice Awards 2018 che si sono tenuti nella notte tra l'11 e il 12 novembre al Barker Hangar dell'aeroporto di Santa Monica, a Los Angeles. I premi dedicati alla musica, al cinema e allo spettacolo hanno incoronato diversi personaggi internazionali. Sul fronte musicale si sono distinti in modo particolare la rapper Nicki Minaj e il gruppo BTS. Nicki Minaj ha trionfato nelle categorie Female ...

Tekashi69 : spari durante le riprese del video con Kanye West e Nicki Minaj - nessun ferito : Non c'è pace per Tekashi 6ix9ine. Il popolarissimo rapper [video]americano che soltanto ieri aveva annunciato l'uscita del suo prossimo album di inediti 'Gummy Boy' per il 23 novembre 2018, ha rischiato ancora una volta di fare una brutta fine, come gia' successo più volte negli ultimi mesi, periodo durante il quale ha subito diversi attacchi, dei veri e propri agguati, venendo addirittura sequestrato e brutalmente picchiato in un'occasione, ...

Nicki Minaj è la prima donna con ben 100 presenze nella classifica di Billboard : WOW! The post Nicki Minaj è la prima donna con ben 100 presenze nella classifica di Billboard appeared first on News Mtv Italia.

MTV EMA 2018 : Perrie Edwards “non può credere” di aver appoggiato la testa sul sedere di Nicki Minaj : Durante l'esplosiva performance con le Little Mix The post MTV EMA 2018: Perrie Edwards “non può credere” di aver appoggiato la testa sul sedere di Nicki Minaj appeared first on News Mtv Italia.

Tutti i vincitori degli MTV EMA 2018 da Annalisa a Camila Cabello e Nicki Minaj : Sono stati svelati i vincitori degli MTV EMA 2018 che si sono tenuti a Bilbao, in Spagna. Alcuni dei migliori artisti internazionali del momento si sono esibiti sul palco degli MTV EMA, altri si sono presentati per ritirare i premi assegnati. Vincitrice indiscussa della manifestazione musicale è Camila Cabello che, da più nominata dell'edizione, si è aggiudicata il più alto numero di statuette. Il Best Italian Act è invece stato vinto da ...

MTV EMA 2018 : Nicki Minaj e le Little Mix cantano per la prima volta dal vivo “Woman Like Me” : Un inizio scoppiettante! The post MTV EMA 2018: Nicki Minaj e le Little Mix cantano per la prima volta dal vivo “Woman Like Me” appeared first on News Mtv Italia.

«Mtv Emas 2018» : appuntamento con Janet Jackson - Nicki Minaj e Lindsay Lohan a Bilbao : Il ritorno di EminemRita in... accappatoioGli U2 sul palcoTrafalgar Squadre, cuore U2 Irresistibile ShawnIrresistibile ShawnDemi, che lookClean Bandit, che ansiaCamila, la rivelazioneTravis che volaKesha, che visioneÈ una line-up davvero incandescente, quella che si appresta ad animare il tappeto rosso e il palco degli MTV Emas 2018, che si svolgono quest’anno, domenica 4 novembre, all’Exhibition Centre di Bilbao, in Spagna. Le pop ...

Le Little Mix hanno un messaggio per Cardi B - nella faida contro Nicki Minaj : C'entra il singolo "Woman Like Me" The post Le Little Mix hanno un messaggio per Cardi B, nella faida contro Nicki Minaj appeared first on News Mtv Italia.

Ufficiale il nuovo duetto di Kanye West e Nicki Minaj per l’album YANDHI - a 8 anni da Monster (video) : A otto anni dalla loro prima volta Kanye West e Nicki Minaj tornano a lavorare insieme per un duetto: lo ha rivelato il rapper durante una breve intervista con TMZ, annunciando che la rapper parteciperà a una traccia del suo prossimo album, che ha già un titolo Ufficiale,YANDHI. Sarà un album ricco di collaborazioni per il controverso cantautore, che negli ultimi tempi si è messo in mostra per il suo appoggio al presidente americano Donald ...

Nicki Minaj denunciata da Tracy Chapman : canzone rubata : Nicki Minaj potrebbe finire in tribunale per via di una canzone. L'artista è stata citata in giudizio dalla cantante Tracy Chapman , per aver utilizzato la campionatura di una delle sue canzoni senza ...

Video e testo Woman like me di Little Mix e Nicki Minaj - singolo esplosivo che anticipa il nuovo album : Da oggi è disponibile Woman like me di Little Mix e Nicki Minaj, il nuovo singolo che vede Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall collaborare con una delle artiste internazionali più apprezzate del momento: Nicki Minaj. Il brano è stato annunciato a sorpresa qualche settimana fa ed è oggi in uscita in tutto il mondo. Venerdì 12 ottobre il pezzo è in rotazione radiofonica e in digital download, disponibile anche in ...

Le Little Mix sono tornate con il singolo “Woman Like Me” ft. Nicki Minaj : ecco cosa ne pensano i fan : La nuova era è ufficialmente iniziata The post Le Little Mix sono tornate con il singolo “Woman Like Me” ft. Nicki Minaj: ecco cosa ne pensano i fan appeared first on News Mtv Italia.

Nicki Minaj confessa : 'mia madre permetteva a mio padre di essere violento' : 35nne rapper americana, Nicki Minaj sarà a breve in onda con un documentario dedicato alla sua vita. 'Queen', il modesto titolo che si rifà all'imminente disco, in cui la Minaj parla dei tanti abusi subiti in età adolescenziale. Da suo padre. prosegui la letturaNicki Minaj confessa: 'mia madre permetteva a mio padre di essere violento' pubblicato su Gossipblog.it 03 ottobre 2018 18:18.

Le Little Mix e Nicki Minaj insieme nel nuovo singolo “Woman Like Me” : In uscita il 12 ottobre The post Le Little Mix e Nicki Minaj insieme nel nuovo singolo “Woman Like Me” appeared first on News Mtv Italia.