New York | tutto è pronto per l’inaugurazione del Nutella Cafè

Hockney da record - un quadro all'asta per 80 milioni a New York : In ogni caso, la vera sorpresa riguarda la modalità accettata dal venditore: il lotto sarà offerto senza riserva, un atto coraggioso di trasparenza in un mondo in cui la opposta logica delle garanzie ...

New York : exploit di Nektar Therapeutics : Prepotente rialzo per Nektar Therapeutics , che mostra una salita bruciante dell'8,44% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Nektar Therapeutics rileva un allentamento della curva ...

New York : scambi in forte rialzo per Nrg Energy : rialzo per Nrg Energy , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,53%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al ...

Malore per il chitarrista degli Aerosmith - Joe Perry - durante un concerto a New York : Il chitarrista degli Aerosmith, Joe Perry, ha avuto un Malore durante un concerto con Billy Joel, al Madson Square Garden di New York, ed è stato ricoverato in ospedale. Ne dà notizia il sito deadline.

New York capitale dell'hi-tech. Con Amazon e Google 45mila posti di lavoro : New York insomma si prepara ad essere il centro dell'economia legata all'industria hi-tech che dalla Silicon Valley e Seattle si è spostata sulla costa Est. Sarà ancora di più così con le ultime due ...

Nutella Café : a New York seconda apertura negli Usa dopo Chicago : Il Café, come riporta l'Ansa, è una full immersione nel mondo Nutella, a cominciare dall'ingresso, a forma di barattolo, ai colori, all'arredamento, ai gadget, e presto arriveranno anche i barattoli ...

Il coratino Aldo Di Bisceglie alla maratona di New York : «Mi sono sempre dedicato allo sport, ma purtroppo negli ultimi anni l'avevo abbandonato per impegni lavorativi . " racconta Aldo Di Bisceglie Ma ad agosto 2016, in una caldissima domenica in Sicilia, ...

New York : sviluppi positivi per Colgate-Palmolive : Brilla Colgate-Palmolive , che passa di mano con un aumento del 3,74%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Colgate-Palmolive rispetto all'...

New York : in rally Apache : Effervescente Apache , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,44%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dello S&P-500 . Ciò ...

PVH senza scampo a New York : Pressione sull' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,25%. Lo scenario su base settimanale di PVH rileva un ...

Michael Kors - quotazioni in picchiata a New York : Affonda sul mercato l' azienda che produce accessori e abbigliamento di lusso , che soffre con un calo del 4,15%. La tendenza ad una settimana di Michael Kors è più fiacca rispetto all'andamento del ...

New York : Abercrombie & Fitch scende verso 18 - 7 dollari USA : Aggressivo ribasso per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che passa di mano in perdita del 5,76%. Il trend di Abercrombie & Fitch mostra un andamento in sintonia con quello del World ...

New York : brusca correzione per Ralph Lauren : Ribasso scomposto per la maison statunitense , che esibisce una perdita secca del 4,77% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Ralph Lauren è più fiacca rispetto all'andamento del ...