New York | accelera Firstenergy

New York : positiva la giornata per Michael Kors : Apprezzabile rialzo per l' azienda che produce accessori e abbigliamento di lusso , in guadagno dell'1,97% sui valori precedenti. L'andamento di Michael Kors nella settimana, rispetto al World Luxury ...

New York : Callaway Golf si muove verso il basso : A picco la società che produce attrezzature da Golf , che presenta un pessimo -2,35%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Callaway Golf ...

New York - tutto è pronto per l’inaugurazione del Nutella Cafè : L’inaugurazione ufficiale non è ancora arrivata, ma le prime immagini che stanno circolando sui vari social hanno già mandato in visibilio i fan newYorkesi della crema alle nocciole più famosa del mondo. tutto è pronto nella Grande Mela per l’inaugurazione del nuovo Nutella Cafe, un locale interamente dedicato al prodotto di punta di casa Ferrero, all’interno del quale sarà possibile rilassarsi davanti crepes, toast, panini e ...

Hockney da record - un quadro all'asta per 80 milioni a New York : In ogni caso, la vera sorpresa riguarda la modalità accettata dal venditore: il lotto sarà offerto senza riserva, un atto coraggioso di trasparenza in un mondo in cui la opposta logica delle garanzie ...

New York : exploit di Nektar Therapeutics : Prepotente rialzo per Nektar Therapeutics , che mostra una salita bruciante dell'8,44% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Nektar Therapeutics rileva un allentamento della curva ...

New York : scambi in forte rialzo per Nrg Energy : rialzo per Nrg Energy , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,53%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al ...

Malore per il chitarrista degli Aerosmith - Joe Perry - durante un concerto a New York : Il chitarrista degli Aerosmith, Joe Perry, ha avuto un Malore durante un concerto con Billy Joel, al Madson Square Garden di New York, ed è stato ricoverato in ospedale. Ne dà notizia il sito deadline.

New York capitale dell'hi-tech. Con Amazon e Google 45mila posti di lavoro : New York insomma si prepara ad essere il centro dell'economia legata all'industria hi-tech che dalla Silicon Valley e Seattle si è spostata sulla costa Est. Sarà ancora di più così con le ultime due ...

Nutella Café : a New York seconda apertura negli Usa dopo Chicago : Il Café, come riporta l'Ansa, è una full immersione nel mondo Nutella, a cominciare dall'ingresso, a forma di barattolo, ai colori, all'arredamento, ai gadget, e presto arriveranno anche i barattoli ...

Ferrero - sbarca New York il secondo Nutella Café degli Stati Uniti : Il Café, come riporta l'Ansa, è una full immersione nel mondo Nutella, a cominciare dall'ingresso, a forma di barattolo, ai colori, all'arredamento, ai gadget, e presto arriveranno anche i barattoli ...

Il coratino Aldo Di Bisceglie alla maratona di New York : «Mi sono sempre dedicato allo sport, ma purtroppo negli ultimi anni l'avevo abbandonato per impegni lavorativi . " racconta Aldo Di Bisceglie Ma ad agosto 2016, in una caldissima domenica in Sicilia, ...

New York : sviluppi positivi per Colgate-Palmolive : Brilla Colgate-Palmolive , che passa di mano con un aumento del 3,74%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Colgate-Palmolive rispetto all'...

New York : in rally Apache : Effervescente Apache , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,44%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dello S&P-500 . Ciò ...

PVH senza scampo a New York : Pressione sull' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,25%. Lo scenario su base settimanale di PVH rileva un ...