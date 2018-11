Netflix potrebbe tagliare i prezzi per sfondare in alcuni mercati

Ryan Gosling - il suo nuovo lavoro da regista potrebbe essere prodotto da Netflix : Superstar di Hollywood a cui manca solo l’Oscar, Ryan Gosling, nonostante un debutto alla regia (Lost River, 2014) così così sarebbe pronto a tornare dietro la cinepresa. A dirlo è Benoît Debie, direttore della fotografia (Irréversible, Enter the Void, Spring Breakers) che con Gosling ha lavorato appunto per Lost River e che ora, in un’intervista sul magazine francese Cinema Teaser (via The Playlist), sostiene di avere in ballo un ...