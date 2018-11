Nera italiana cacciata dall' ufficio postale | «Lei qui non può entrare»

Lettera a Matteo Salvini di Manel - italiana di seconda geNerazione : "Io lotto per i miei diritti. E lei?" : "Pericolosa, molto pericolosa". Manel Ben Ameur ripensa spesso a quelle parole. L'ha definita così il consigliere comunale di Bologna, Umberto Bosco, della Lega, quando si è avvicinata al banchetto allestito dal Carroccio in piazza per raccogliere le firme contro la costruzione di una moschea. "Pericolosa perché dai l'immagine di una ragazza che riesce a conciliare la fede nell'Islam e i valori più diffusi in ...

Farnesina : lunedì a Villa Madama la terza edizione degli Stati geNerali della lingua italiana nel mondo : Roma, 19 ott 18:30 - , Agenzia Nova, - Si terrà il 22 ottobre prossimo a Villa Madama, a Roma, la terza edizione degli Stati generali della lingua italiana nel mondo. Lo riferisce... , Com,

La presidente di Confartigianato Scarzanella a Roma agli stati geNerali della montagna italiana : "Mi auguro " prosegue Claudia Scarzanella " che dall'incontro di martedì prossimo prendano avvio le basi per una vera politica a favore della montagna, territorio strategico per l'intero Paese in ...

Bellissima e sorridente - rifiutata al colloquio di lavoro. La sua colpa? È Nera… Ma è una ragazza italiana : Niente colloquio di lavoro perché è nera. Ma è italianissima. La triste storia arriva dal Veneto. Judith Romanello ha 20 anni, è una ragazza di Haiti, ma cittadina italiana, figlia di una coppia di veneti che l’hanno adottata quando era molto piccola. Per questo il suo italiano parlato con il tipico accento veneto ha tratto in inganno al telefono il titolare di un ristorante di Venezia in cerca di personale. Quando Judith si è presentata ...

La denuncia di Judith : «Io - rifiutata come cameriera perché Nera - ma sono italiana» : 'Salve a tutti - spiega con un inconfondibile accento veneto -, non voglio assolutamente parlare di politica però raccontare cosa mi è successo due giorni fa a Venezia'. Il racconto prosegue con ...

Borsa Italiana oggi/ Banca GeNerali a -9 - 2% - Astaldi a -28 - 1% (28 settembre 2018) : Borsa Italiana news. Sicuramente a Piazza Affari gli occhi oggi saranno puntati sul Def. Attesi anche diversi dati macroeconomici. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 15:46:00 GMT)

Motta - Cosmo - Mannarino - è anche con loro che la musica italiana si è rigeNerata : Con tre serate di concerti si è chiuso lo scorso weekend il Rigenera SmartCity Festival, culmine spettacolare di un progetto che negli ultimi anni ha ricostruito un terreno culturale e sociale a Palo ...

Agenzia italiana del farmaco - Aifa - designato nuovo direttore geNerale : La scelta operata in totale trasparenza di un esperto di livello internazionale, sganciato da vecchie logiche di appartenenza politica, è un primo segnale forte che io e il Governo intendiamo dare ...