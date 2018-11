Neonato malato abbandonato in ospedale

Bari - Neonato gravemente malato abbandonato in ospedale dai genitori : La madre e il madre sarebbero troppo poveri per poter provvedere alle esigenze materiali del bambino, affetto da una gravissima malattia metabolica e da un problema cardiaco, e con un'aspettativa di vita molto limitata.Continua a leggere

Neonato gravemente malato abbandonato in ospedale : via alla gara di solidarietà : Un bambino di 40 giorni, molto malato , è stato abbandonato dai genitori all' ospedale 'Giovanni XXIII' di Bari. Il piccolo è...

EUTANASIA SU Neonato MALATO/ Non si può eliminare la vita per cancellare il dolore : In Olanda è stato applicato il protocollo di Groeningen su un NEONATO affetto da grave malattia neurologica. Ma la vita si può accogliere sempre, senza aver paura del dolore. PAOLA BINETTI(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 06:08:00 GMT)