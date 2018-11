' Ndrangheta | 24 arresti in Calabria | in manette ex parlamentare

‘Ndrangheta - 24 arresti a Lamezia Terme : funzionari pubblici e anche ex deputato : Terremoto giudiziario a Lamezia Terme. Stamattina, all’alba, sono stati arrestati mafiosi, pubblici amministratori e politici. In totale entiquattro sono le persone destinatarie di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Dda di Catanzaro. L’operazione si chiama “Quinta Bolgia” ed è condotta dalla Guardia di finanza che ha sequestrato beni per dieci milioni di euro. Dodici indagati sono finiti in carcere e ...

‘Ndrangheta - 8 arresti a Milano per tre omicidi di uomini del clan tra il 2008 e il 2010 : uno era il boss Carmelo Novella : Otto persone considerate affiliate alla ‘ndrangheta sono state arrestate questa mattina dai carabinieri del Ros e del comando provinciale di Milano. Gli uomini sono ritenuti responsabili degli omicidi di tre esponenti del clan, Carmelo Novella, Antonio Tedesco e Rocco Stagno, appartenenti alla ‘locale’ di Seregno-Giussano e uccisi tra il 2008 e il 2010 tra le province di Milano e Como. I provvedimenti sono scattati dopo che la ...

'Ndrangheta : otto arresti a Milano per omicidi membri clan : Milano, 30 ott. (AdnKronos) - I carabinieri del Ros e del comando provinciale di Milano stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte di assise di appello di Milano, nei confronti di otto persone, accusate degli omicidi di Carmelo Novella, Antonio Tedesco e Rocco

‘Ndrangheta - colpo ai Barbaro-Papalia : 14 arresti tra Milano e Reggio Calabria. “Clan gestiva una rete di pusher marocchini” : Quattordici arresti per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Nuovo colpo alla cosca di ‘ndrangheta Barbaro-Papalia. I carabinieri della compagnia di Corsico stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a Milano, Como e Reggio Calabria: le persone citate nell’ordinanza sono dieci di nazionalità italiana e quattro marocchina. Le indagini sono dirette dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano e hanno ...

Colpo alla 'Ndrangheta : 14 arresti nel Varesotto : Roma, 15 ott., askanews, - È in corso dalle prime ore di questa mattina un'operazione della compagnia dei carabinieri di Busto Arsizio che sta eseguendo 15 misure cautelari per estorsione e spaccio di ...

'Ndrangheta : 2 arresti - tentata estorsione : ANSA, - PALMI , REGGIO CALABRIA, , 14 OTT - Il Commissariato di Palmi della Polizia di Stato ha arrestato due persone, Rocco Papasergio, di 41 anni, e Francesco Romeo, di 37, con l'accusa di ...

‘Ndrangheta - “pestavano imprenditore per estorcere denaro” : 5 arresti a Milano : All’inizio del 2017 hanno pestato un imprenditore per estorcergli un ingente somma di denaro. Per questo motivo la Dia di Milano ha arrestato cinque persone con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. In carcere è finita Paola Galliani, 49 anni, intermediatrice finanziaria ritenuta la mente del pestaggio, mentre i domiciliari sono stati imposti a un suo collaboratore, Enrico Verità, di 57 anni. Secondo gli investigatori ...