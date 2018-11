' Ndrangheta | 24 arresti in Calabria | in manette anche l' ex deputato Galati

'Ndrangheta : 24 arresti a Lamezia Terme. C'è anche ex deputato Galati : Nell'operazione 'Quinta Bolgia' a Catanzaro condotta dalla Finanza, oltre al non più parlamentare di centrodestra, sono coinvolti anche funzionari pubblici legati al mondo della sanità. Sequestrati ...

GdF Catanzaro : legami tra 'Ndrangheta e amministratori pubblici - 24 arresti e sequestro beni : Sono ventiquattro le persone arrestate dalla Guardia di Finanza di Catanzaro, dodici condotte in carcere e le altre ai domiciliari, oltre al sequestro di beni per un valore 10 milioni di euro, in ...

Ndrangheta - 24 arresti : c'è anche l'ex deputato Galati : Galati, come ricorda la Repubblica , è inoltre indagato per aver assunto, in qualità di ex presidente di 'Calabresi nel mondo', un ente in house della Regione Calabria, molti collaboratori a 'fini ...

‘Ndrangheta e sanità - 24 arresti in Calabria : c’è anche l’ex parlamentare Galati : I militari della Guardia di finanza di Catanzaro questa mattina hanno eseguito 24 ordinanze di custodia cautelare emesse dalla locale Procura antimafia nei confronti di altrettante persone ritenute a vario titolo parte di un sodalizio affaristico-criminale. Tra gli arrestai figurano anche l'ex parlamentare Pino Galati, un ex consigliere comunale di Lamezia Terme e tre dirigenti dell'Asp di Catanzaro.Continua a leggere

'Ndrangheta : 24 arresti a Lamezia Terme - c'è anche ex deputato Galati : Nell'operazione 'Quinta Bolgia' condotta dalla Finanza oltre al non più parlamentare di centrodestra sono coinvolti anche funzionari pubblici legati al mondo della sanità. Sequestrati dieci milioni di ...

'Ndrangheta - 24 arresti in Calabria : c'è anche l'ex deputato Galati : C'è anche l'ex deputato di centrodestra, Giuseppe Galati , tra le persone arrestate nell'ambito dell'operazione 'Quinta bolgia' contro la 'Ndrangheta . I militari del nucleo di polizia economico-...

Ndrangheta - 24 arresti : c'è anche l'ex deputato Galati : l'ex deputato Giuseppe Galati è stato arrestato e posto ai domiciliari nell'ambito di un'operazione contro la 'Ndrangheta condotta dalla Guardia di finanza. Insieme a...

'Ndrangheta - 24 arresti a Catanzaro : anche ex deputato Giuseppe Galati - : Sono in tutto 24 le ordinanze di custodia cautelare eseguite dalla gdf nell'ambito dell'operazione "Quinta bolgia". Sequestrati beni per un valore di 10 milioni di euro. L'ex parlamentare ed ex ...

'Ndrangheta - 24 arresti a Catanzaro. C'è anche l'ex sottosegretario Galati : Blitz della Guardia di finanza a Catanzaro, con 24 ordinanze di custodia cautelare - 12 in carcere e altrettante ai domiciliari - e il sequestro di beni per un valore di dieci milioni. Nel mirino dell'...

'Ndrangheta - 24 arresti : c'è anche ex deputato : I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Catanzaro, coordinati e diretti dalla procura della Repubblica - Dda di Catanzaro, con la collaborazione dello Scico ...

Ndrangheta - 24 arresti in Calabria c è anche l ex deputato Galati : CATANZARO - L'ex deputato Giuseppe Galati, del centrodestra, è stato arrestato e posto ai domiciliari nell'ambito di un'operazione contro la 'Ndrangheta condotta dalla Guardia di finanza. Insieme a ...

'Ndrangheta - 24 arresti a Catanzaro. C'è anche l'ex deputato di Forza Italia Galati : l'ex deputato Giuseppe Galati di Forza Italia è stato arrestato e posto ai domiciliari nell'ambito di un'operazione contro la 'Ndrangheta condotta dalla Guardia di finanza.Insieme a Galati nell'operazione, denominata "Quinta bolgia", sono state arrestate altre 23 persone. È stato anche eseguito un sequestro di beni per 10 milioni di euro.

'Ndrangheta - 24 arresti in Calabria : c'è anche l'ex deputato Galati : L'operazione della Finanza "Quinta bolgia" ha portato al sequestro di beni per dieci milioni di euro

'Ndrangheta - 24 arresti in Calabria : in manette ex parlamentare : Roma, 12 nov., askanews, - I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Catanzaro, coordinati e diretti dalla Procura della repubblica - Dda di Catanzaro, con il ...