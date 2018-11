NBA – Embiid mette le cose in chiaro | “Butler? Non cambierá niente | io continueró a…”

NBA - Joel Embiid e Ben Simmons accolgono Jimmy Butler : 'Con lui possiamo vincere' : Perdere a Memphis con una squadra inevitabilmente rimaneggiata, in back-to-back e reduci da un overtime vinto contro Charlotte, è soltanto un effetto collaterale del tornado che ha travolto ...

NBA - Joel Embiid domina in campo e anche a parole : 'Se cadi nella mia provocazione - sei finito' : In un mondo intriso di perbenismo però, il n°21 dei Sixers non ha paura ad andare controcorrente: "Non capisco perché ci si lamenta di questo: prima dicono che la Lega sta diventando soft , poi ...

NBA 2019 - i risultati della notte (9 Novembre) : Embiid show e Phildephia vince. Utah sconfigge Boston : Sono sette le partite della notte NBA. Un Joel Embiid in formato MVP trascina i Philadelphia 76ers alla vittoria 133-132 contro gli Charlotte Hornets dopo un tempo un supplementare. Una prestazione straordinaria del centro camerunese, che realizza il suo season high con 42 punti e ci aggiunge anche 18 rimbalzi. In casa Sixers c’è anche la tripla doppia sfiorata da Ben Simmons, che chiude con 22 punti, 13 assist ed 8 rimbalzi. Tornando alla ...

NBA – Joel Embiid domina Drummond e poi lo prende in giro : “ho costruito una proprietà nella tua testa” : Joel Embiid si abbatte sui Pistons e vince il duello con Drummond: non contento, il centro dei Sixers prende in giro l’avversario sui social Venerdì notte, i Philadelphia 76ers hanno battuto i Detroit Pistons con il punteggio di 109-99. Non proprio una vittoria come le altre però per i Sixers, vista la ‘sfida nella sfida’, rappresentata dal duello fra i due centri: Joel Embiid e Andre Drummond. Duello stravinto da Joel ...

NBA 2019 : Joel Embiid trascina Phila e LeBron James i Lakers - Oladipo sconfigge i Celtics - ok gli Spurs con 14 di Belinelli : Si sono giocate otto partite in questa notte di NBA. Come al solito, lo spettacolo non è mancato, con alcune delle franchigie più quotate intente a recuperare terreno dopo un inizio non felicissimo. Vediamo nel dettaglio come sono andati gli incontri. Primi a scendere in campo, nella partita programmata a orari europei (e non sarà l’ultima, di sabato), sono i Philadelphia 76ers e i Detroit Pistons. Gli uomini della Motor City vengono ...

NBA risultati - i Bucks k.o. con Boston - Embiid spegne i Clippers di Gallinari : Philadelphia-Los Angeles Clippers 122-113 I Clippers seguono un copione opposto rispetto a quello interpretato martedì a Oklahoma City: primo tempo deludentissimo, straordinaria reazione nel terzo ...

NBA – Espulsione Drummond - il secondo tecnico è clamoroso : Embiid simula - è flopping! [VIDEO] : Joel Embiid e Andre Drummond si stuzzicano per tutto il match, ma alla fine il centro dei Pistons ha la peggio: secondo tecnico ed Espulsione, ma il cestista dei Sixers ha simulato! Partita davvero accattivante quella fra Detroit Pistons e Philadelphia 76ers nella notte italiana. La ‘sfida nella sfida’ è stata rappresentata dalla lotta sotto canestro fra i due centri, Andre Drummond e Joel Embiid che per tutta la partita si ...

Embiid cerca moglie fuori dal mondo NBA : “non vorrei mi dicessero in partita : ‘mi sono scopato la tua donna’” : Joel Embiid è alla ricerca della sua donna ideale al di fuori dal mondo NBA: il centro dei Sixers lo rivela in una simpatica intervista Negli ultimi tempi, Joel Embiid ha avuto diverse vicissitudini amorose. Dal complicato flirt con Rihanna, dalla quale è stato respinto e poi, una volta diventato All-Star NBA, non ne ha voluto più sentir parlare, alla presunta relazione con la bellissima Anne De Paula, che il centro camerunense non ...

Basket - NBA : Embiid riscatta i Sixers - Miami beffa Washington : Philadelphia 76ers-Chicago Bulls 127-108 I Sixers, 1-1, si rimettono subito in carreggiata, dimenticando il disastroso debutto stagionale sul parquet di Boston. Davanti al pubblico amico, Philadelphia ...

NBA 2019 - i risultati della notte. LeBron James e i Lakers sconfitti all’esordio. Simmons ed Embiid trascinano Philadelphia : Sono solo tre le partite della notte NBA. Era il giorno della prima in stagione regolare con i Los Angeles Lakers di LeBron James. Ci hanno pensato, però, Damian Lillard e i Portland Trail Blazers a rovinare l’esordio del “Re”, con i padroni di casa che si sono imposti con il punteggio di 128-119 al termine di una partita combattuta e che Portland ha fatto sua solamente nell’ultimo quarto. Per Lillard ci sono 28 punti a ...

NBA - Celtics-Sixers – Terry ‘Scary’ Rozier : la stoppata su Embiid è da paura! [VIDEO] : Terry Rozier autore di una fantastica stoppata su Joel Embiid: il playmaker di Boston dà spettacolo all’esordio con un gesto atletico clamoroso La regular season è appena iniziata, ma le emozioni non sono di certo mancate. Con una gara come Celtics-Sixers ad aprire la stagione, come poteva essere altrimenti? Successo importante per Boston che liquida Philadelphia con un netto 105-87. Nonostante i tanti punti segnati, a rubare la ...