Nazionale Italiana Rugby | De Carli | “contro l’Australia dobbiamo sfruttare i loro errori”

Canottaggio – La Nazionale Italiana in raduno a Sabaudia per il 2019 : Partito oggi a Sabaudia il raduno preparatorio per il 2019 Dopo la pausa post-mondiale, ed archiviata una straordinaria stagione agonistica 2018 con la Nazionale italiana tra le prime al mondo in ogni categoria, riparte da Sabaudia la preparazione che porterà alle qualificazioni olimpiche e paralimpiche. Qualificazioni che si svolgeranno a fine agosto a Linz (Austria) sul bacino di Ottensheim. Al collegiale, che è iniziato oggi sul lago di ...

Short Track - la Nazionale Italiana sfiora due volte il podio a Salt Lake City : Quarto posto per Martina Valcepina sui 500 metri e medesimo piazzamento per la staffetta maschile in finale A contro Russia, Ungheria e Cina Cresce, migliora e sfiora due grandi exploit la Nazionale Italiana di Short Track nella terza ed ultima giornata della tappa statunitense di Coppa del Mondo. A Salt Lake City, nel secondo appuntamento stagionale del circuito interNazionale, la squadra azzurra finisce due volte ai piedi del ...

Tiro con l’Arco - la Nazionale Italiana torna al lavoro : previsto un raduno a Formia dal 19 al 30 novembre : E’ la seconda volta che gli azzurri si allenano nel Lazio dopo l’esordio di fine ottobre a cui è seguita l’esperienza condivisa con la Nazionale del Tiro a segno La Nazionale dell’arco olimpico torna al lavoro nel mese di novembre al Centro di Preparazione Olimpica di Formia (Lt). E’ la seconda volta che gli azzurri si allenano nel Lazio dopo l’esordio di fine ottobre a cui è seguita l’esperienza ...

Verena Erlacher - la calciatrice italiana morta a 19 anni : ha giocato in Nazionale : Verena Erlacher è morta a 19 anni. calciatrice italiana, centrocampista offensiva del Sudtirol Damen, era originaria di Lagundo, vicino Merano. Ha indossato la maglia della Nazionale azzurra...

Nazionale Italiana - Tonali verso la convocazione di Mancini. Balotelli out : L'ufficialità arriverà solo nel primo pomeriggio di venerdì, quando il Ct Roberto Mancini diramerà le convocazioni per la Nazionale italiana in vista del doppio impegno tra Nations League , sabato 17 ...

Rugby - debutto stagionale per la Nazionale Italiana femminile : Test Match con la Scozia domani a Calvisano : Nessun cambio nel XV annunciato dal ct Di Giandomenico per la “prima” di stagione che segna anche il debutto di Manuela Furlan con i gradi di capitani di Italdonne debutto stagionale, domani alle 13.45 a Calvisano, per la Nazionale italiana femminile di Andrea Di Giandomenico che sul prato del “PataStadium” di Calvisano ospita la Scozia nel primo dei due Test-Match autunnali che vedranno protagoniste le Azzurre. Dopo la sfida alle ...

NBA – La Nazionale Italiana di Rugby ospite sul parquet dei Chicago Bulls! [GALLERY] : La Nazionale Italiana Rugby è stata ospite dei Chicago Bulls nella notte di Halloween: gli azzurri hanno calcato il parquet dello United Center per poi assistere alla sfida contro i Nuggets Notte di Halloween da ricordare per la Nazionale Italiana Rugby, ospite (insieme alla Nazionale Irlandese) dei Chicago Bulls in vista della sfida contro i Nuggets. La Nazionale, in raduno a Chicago in preparazione del test-match di sabato contro ...

Rugby – La Nazionale Italiana in visita ai Blackhawks e sul parquet con i Bulls : L’ItalRugby alla scoperta dello sport USA: visita ai Blackhawks e sul parquet con i Bulls Giornata libera da impegni sul campo e palestra per la Nazionale italiana Rugby che sfrutterà le prossime ore per ricaricare le energie fisiche e mentali in vista della seconda parte della settimana che prevede una nuova seduta di allenamento giovedì, il consueto Captain’s Run del venerdì e, infine, la sfida all’Irlanda nella giornata di sabato ...

Skeleton - la Nazionale Italiana si sposta in Austria : secondo raduno a Igls per gli azzurri : La località di Igls aspetta i nazionali di Skeleton, nuovo raduno in Austria dopo quello di Königsee Dopo il raduno di Königsee, la Nazionale Italiana di Skeleton (gruppi di Coppa del mondo e Coppa Europa) si sposta in Austria, esattamente a Igls: il direttore tecnico Maurizio Oioli ha convocato gli stessi cinque atleti che hanno già lavorato in Germania, cioè Manuel Schwärzer, Alessia Crippa, Sofie Falkensteiner, Valentina Margaglio ed ...

Calcio Femminile - la Nazionale Italiana si prepara all’amichevole con la Germania : ecco l’elenco delle convocate : Il ct Milena Bertolini ha convocato 23 Azzurre che inizieranno la preparazione lunedì 5 novembre a Coverciano Reduce dalla vittoria contro la Svezia (1-0), la Nazionale Femminile prosegue il suo percorso di avvicinamento al Mondiale francese con una amichevole contro la Germania che, al pari dell’Italia, ha staccato il pass per la Coppa del Mondo dopo aver vinto il girone. Il ct Milena Bertolini ha convocato 23 Azzurre che ...

Rugby - primo giorno di lavoro per la Nazionale Italiana a Chicago : sabato il match con l’Irlanda : Il match si giocherà al Soldier Field, stadio di casa dei Chicago Bears di Football Americano primo giorno di lavoro sul campo per la Nazionale Italiana Rugby a Chicago. Gli Azzurri, arrivati nel pomeriggio di ieri alle 16 all’”O’Hare International Airport”, iniziano ufficialmente la preparazione del primo test match – nella città americana – che li vedrà protagonisti contro l’Irlanda nell’iconico “Soldier Field”, stadio di casa dei ...

Pallavolo - la Nazionale Italiana femminile farà visita al Presidente della Repubblica lunedì 29 ottobre : Il Presidente Mattarella riceverà la Nazionale femminile reduce dai Mondiali di Pallavolo, chiusi al secondo posto dopo la sconfitta in finale con la Serbia Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà in udienza la Nazionale femminile, dopo la conquista della medaglia d’argento ai Mondiali. L’incontrò avrà luogo al Palazzo del Quirinale lunedì 29 ottobre, alle ore 12. A guidare la delegazione azzurra ci saranno il Presidente ...

Nazionale Italiana Rugby - secondo giorno di lavoro in vista della gara con l’Irlanda : Nazionale Italiana Rugby, doppia seduta di allenamento in preparazione dei Test Match di Novembre secondo giorno di lavoro sul campo per la Nazionale Italiana Rugby a Verona. Dopo aver accolto i tifosi nel pomeriggio di ieri durante l’allenamento aperto al “Payanini Center”, gli Azzurri sotto la guida dello staff tecnico coordinato da Conor O’Shea hanno svolto una doppia seduta di allenamento in preparazione dei Test Match di Novembre che ...