Nations League | a San Siro Italia-Portogallo | dove seguire la gara in Tv

Calcio - Roberto Mancini : “Vogliamo vincere il girone della Nations League. Strada tracciata dopo la partita contro la Polonia” : Torna protagonista la Nazionale italiana di Calcio di Roberto Mancini in questa settimana dedicata agli incontri della Nations League 2019. Scongiurato l’incubo della retrocessione in Lega B, gli Azzurri vogliono ripartire dall’ottima prestazione vittoriosa in Polonia per provare a superare il Portogallo, capolista del gruppo 3 a quota 6 punti. I nostri portacolori scenderanno in campo sabato 17 novembre a San Siro con la voglia di ...

Calcio - Nations League 2019 : l’Italia si qualifica alla Final Four se…Tutte le possibili combinazioni : L’Italia può sperare nella qualificazione alla Final Four della Nations League 2019 di Calcio. La nostra Nazionale, salita a quattro punti in classifica dopo il successo in Polonia, può ancora vincere il proprio girone e dunque accedere agli atti conclusivi della neonata manifestazione organizzata dalla UEFA. Si deciderà tutto sabato 17 novembre quando affronteremo il Portogallo a Milano. I Campioni d’Europa guidano il girone a ...

Italia - i convocati di Mancini per la gara col Portogallo - Nations League - e l'amichevole con gli Usa : Portieri : Alessio Cragno , Cagliari, , Gianluigi Donnarumma , Milan, , Salvatore Sirigu , Torino, ; Difensori : Cristiano Biraghi , Fiorentina, , Leonardo Bonucci , Juventus, , Giorgio Chiellini , ...

Portogallo - Ronaldo non convocato per la sfida di Nations League con l'Italia : Non veste la maglia della nazionale dallo scorso 30 giugno, dalla sconfitta agli ottavi di finale del Mondiale con l'Uruguay. Cristiano Ronaldo, che con il Portogallo ha giocato 154 volte segnando 85 ...

Calcio - convocati del Portogallo in Nations League : Cristiano Ronaldo assente contro Italia e Polonia : Sono stati diramati i convocati del Portogallo per le sfide di Nations League contro l’Italia (il 17 novembre a Milano) e contro la Polonia (il 20 novembre a Guimaraes). Spicca, tra i nomi, l’assenza di Cristiano Ronaldo, che sembra dovuta a un motivo di vendetta, e non al fatto di dedicarsi anima e corpo alla stagione con la Juventus. Al giocatore, infatti, sembra proprio non esser andata giù la rabbia per essersi visto sfilare ...

Nations League - i convocati del Portogallo per l'Italia : Ronaldo ancora fuori : LISBONA, Portogallo, - Continua la favola di Joao Mario , centrocampista che si è ripreso un posto nell'Inter e ora torna anche in Nazionale. Rilanciato nelle ultime settimane da Spalletti, il ...

Volley - quali giovani per l’Italia? Possibili azzurri per la Nations League : da Gardini a Cantagalli - le nuove leve : Chicco Blengini dovrebbe spedire nella mischia diversi volti nuovi nella prossima Nations League: questa sembra essere l’intenzione da quanto ha rivelato la Gazzetta dello Sport sull’incontro tra il CT della nostra Nazionale e i piani alti della Federazione. Il quinto posto ottenuto agli ultimi Mondiali non può ritenersi pienamente soddisfacente e soprattutto preoccupa il futuro, la corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 potrebbe ...

Nations League - già venduti 30 mila biglietti per Italia-Portogallo : Sono già 30.000 i biglietti venduti per Italia-Portogallo, ultimo impegno della Nazionale nella Nations League, in programma sabato 17 novembre alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di milano. Dopo il successo in Polonia, le ambizioni degli Azzurri sono mutate drasticamente e adesso si guarda con interesse al primo posto del girone. Per continuare a sperare nella qualificazione alla Final Four, l’Italia deve ...