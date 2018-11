Nassiriya | il maresciallo sopravvissuto | “I responsabili sono stati promossi e premiati”

fanpage

'Mai arrendersi!'. Grazie Fabio. Onore a tuo padre, all'Arma e a tutti i caduti di Nassiriya… 'Molti italiani sentono parlare degli #eroi di #Nassiriya e pensano che la medaglia d'oro l'abbiano avuta. Non è così.' Parla Fabio, figlio del Maresciallo morto a Nassiriya: 'Da papà una lezione: mai arrendersi'

(Di lunedì 12 novembre 2018) Riccardo Saccotelli è uno dei sopravvissuti alla strage di, in Iraq. Quel 12 novembre del 2003, ildei carabinieri era di guardia quando un camion bomba è esploso all'ingresso della base Maestrale uccidendo 19 italiani. In tutti questi anni, Saccotelli non ha mai smesso di chiedere che vengano accertate letà dei vertici militari al comando della missione italiana.