Nassiriya | 15 anni fa la strage dei militari italiani in Iraq

Quindici anni fa la strage di Nassiriya - l'omaggio di Mattarella e del ministro Trenta alle 19 vittime : Sono passati 15 anni dall'attentato di Nassiriya, in Iraq, in cui persero la vita 19 militari italiani. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricorda le vittime di quella che è stato il più grave attacco subito dalle truppe italiane in una missione di pace: "In occasione della Giornata dedicata al ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, rivolgo il mio deferente omaggio a tutti ...