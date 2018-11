Nassiriya 15 anni dopo Il Comune di Trepuzzi ricorda Alessandro Carrisi

La strage di Nassiriya - 15 anni dopo. Il racconto di un sopravvissuto : Il resto è cronaca, anzi storia, dove al ricordo comune e all'emozione di un intero Paese si intrecciano le vicende individuali: per Lombardo come per altri, il rimpatrio, la convalescenza, la ...

La strage di Nassiriya - 15 anni dopo. Il racconto di un sopravvissuto : "Da allora sono tornato a partecipare a missioni, in Kosovo, negli Emirati Arabi, in Afghanistan: cercavo risposte, avevo bisogno di rimettermi in gioco, di capire se e come ero cambiato. Ma anche se sono passati quindici anni, il ricordo di quella mattina, dell'immane boato prima e del silenzio surreale subito dopo, non si cancella. Come se fosse ieri". Il maresciallo dei carabinieri Antonio Lombardo, 43 anni, attualmente in ...

Quindici anni fa la strage di Nassiriya - l'omaggio di Mattarella e del ministro Trenta alle 19 vittime : Sono passati 15 anni dall'attentato di Nassiriya, in Iraq, in cui persero la vita 19 militari italiani. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricorda le vittime di quella che è stato il più grave attacco subito dalle truppe italiane in una missione di pace: "In occasione della Giornata dedicata al ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, rivolgo il mio deferente omaggio a tutti ...

