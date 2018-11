Napoli | i giovani di Ponticelli in marcia per le vittime innocenti della camorra

Napoli : litigio per viabilità - insegue e fa cadere due giovani in scooter : Sarebbero stati travolti deliberatamente, investiti dall'uomo che poco prima aveva loro tagliato la strada. Gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Locale, guidata dal capitano Antonio ...

Scoppia la rissa in una discoteca di Napoli. Due giovani seguiti e accoltellati nel parcheggio : Due giovani accoltellati a Napoli al termine dell'ennesima lite durante le notti della movida. All'ospedale San Paolo, nel quartiere Fuorigrotta, intorno alle 4:30 sono arrivati con mezzi propri un ragazzo di 21 anni con piccoli precedenti e una 27enne con ferite da coltello.Agli agenti hanno raccontato che una mezz'ora prima, mentre erano in un locale di via Coroglio, dove già si sono verificati episodi analoghi, erano venuti a diverbio ...