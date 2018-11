Napoli | Fico incontra i giovani della Paranza | ' Sono e sarò sempre con voi'

Napoli - la rivolta delle mamme di piazza Carlo III : traffico in tilt : traffico in tilt in piazza Carlo III, per una protesta dei genitori degli studenti della scuola statale primaria e dell?infanzia Dante Alighieri, fortemente danneggiata dalla tempesta che ha...

Napoli-Roma - Juan Jesus : 'Il Napoli non ha avuto grandi occasioni - l'abbiamo messo in difficoltà' : Agenzia Vista, Napoli, 29 ottobre 2018 'Il Napoli non ha avuto grandi occasioni, l'abbiamo messo in difficoltà'. Queste le parole di Juan Jesus, difensore della Roma,...

Napoli - Insigne è "Magnifico" e ora gli ottavi sono a portata di mano : Non può non esserci amarezza in casa Napoli, dopo il pareggio-beffa incassato al 93' da Di Maria. La squadra di Ancelotti, però, torna da Parigi con una consapevolezza: gli ottavi sono possibili. ...

Napoli - Fabrizio Corona sale su una gru : è caos - traffico in tilt e arrivano i carabinieri : Fabrizio Corona sale su una gru e provoca il caos a Napoli. traffico nel caos vicino al ungomare di Napoli per una iniziativa pubblicitaria che ha visto protagonista Fabrizio Corona. L'ex...

Treno travolge e uccide uomo - traffico bloccato sulla Napoli-Roma : Tags: caserta cronaca italia napoli notizie nazionali roma traffico bloccato Treno travolge e uccide uomo Precedente

Investito sulla Napoli-Caserta : traffico in tilt - otto chilometri di coda : Autostrade per l'Italia comunica che poco prima delle 8 sull'autostrada A1 Milano- Napoli nel tratto compreso tra Acerra e Villa Literno in direzione di Roma è avvenuto un incidente all'altezza del km ...

Napoli - addio 'titolarissimi' : con Ancelotti il turnover si fa scientifico - e simbolico - : C'erano una volta i "titolarissimi", così eravamo abituati a chiamare quel manipolo di uomini a cui Sarri aveva affidato le sorti del suo Napoli. Undici, sempre quelli, più un paio per qualche ...

Napoli. Traffico illecito e spaccio di droga 14 arresti tra i Casella : Operazione antidroga dei Carabinieri di Napoli Poggioreale. I militari dell’Arma hanno arrestato 14 persone su richiesta della locale Direzione distrettuale

Napoli - Albiol : “Sassuolo avversario molto duro - mette in difficoltà le big” : Raul Albiol, difensore del Napoli, si è già messo alle spalle la meravigliosa vittoria ottenuta in extremis in Champions League contro i Reds: “Contro il Liverpool è stata una partita stupenda, ma adesso pensiamo al Sassuolo, perché sarà una sfida molto dura”. Albiol: “Il Sassuolo da come mettere in difficoltà anche le grandi” Il centrale […] L'articolo Napoli, Albiol: “Sassuolo avversario molto duro, mette in ...