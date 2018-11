Napoli | Allan “core grato” | “Nella Seleçao grazie agli azzurri”

Napoli - vittoria da pallanuoto a Genova : quando meteo e buon senso non vanno di pari passo ‘affoga’ lo spettacolo : Nella piscina del Luigi Ferraris, il Napoli supera il Genoa 2-1: la forte pioggia limita le due squadre e ne fa le spese lo spettacolo La pioggia ha deciso di essere la vera protagonista del sabato calcistico in tutto il mondo. In quel legame storico che unisce Genoa all’Argentina, ricordiamo il soprannome ‘Xeneizes’ – ‘Genovesi’ del Boca Juniors, tanto in sudamerica quanto in Italia, la pioggia priva i ...

Napoli - l'entusiasmo di Verdi : "Che carica il San Paolo!". Con il Genoa fuori Allan? : La presentazione di un nuovo sponsor, My Taxi, è stata l'occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo Simone Verdi, che da quando è a Napoli non aveva ancora avuto incontri ufficiali con la ...

Psg-Napoli 1-1 - pagelle / Primi nel girone della morte. Allan - KK e Callejon sovrumani : OSPINA. Incredulo e incolpevole quando a tempo scadutissimo, non scaduto, viene trapanato dal piedone scostumato di Bernat, gregario difensore della squadra più offensiva dell’orbe terracqueo. Ben protetto dal suo pigiamone verde, Ospina trascorre tutto sommato una serata tranquilla, con un’unica macchia: non azzecca un rilancio che sia uno. Né garellate, quindi, né reinate – 6 Le poche parate che porta a casa sono quasi in fotocopia: prende la ...

Napoli - le pagelle di CM : Allan - Koulibaly e Callejon fanno i marziani. Nessuna insufficienza : Koulibaly 8.5: al 27' dimostra di essere, semplicemente, il miglior centrale del mondo. Uno contro uno ferma Mbappé lanciato con una pulizia nel contrasto assoluta. Scivola e poi imposta. Incredibile.

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Posillipo solo in vetta - vittorie di misura per Ortigia - Trieste e Napoli : Si sono giocati soltanto quattro match della Serie A1 di Pallanuoto nella giornata odierna: ai rinvii per impegni europei delle tre formazioni scese in acqua in Champions League si è aggiunto quello per la morte di Marco Paganuzzi, che ha portato allo stop di Florentia-Quinto. Il Posillipo resta così solo in vetta dopo la rotonda vittoria esterna sulla Lazio con il roboante punteggio di 7-14, mercoledì i campani saranno raggiunti in vetta dalla ...

Mertens cuore di Napoli : che dialetto mentre scherza con Allan! : ROMA - 'Napoli ti entra dentro' è una delle espressioni più in voga, utilizzate dai forestieri che, dopo anni di residenza, si ritrovano costretti ad abbandonare il capoluogo campano. Il fascino ...

Allan : 'Dalla favela alla favola scudetto con il Napoli : ora voglio battere la Roma' : dal nostro inviato CASTEL VOLTURNO allan, chi vince domani? 'Ahi, qui a Napoli siamo scaramantici, non glielo dico'. E via con le mani sulle parti intime, lui e i presenti nella sala stampa di Castel ...

Napoli - Allan : “Convocazione Brasile - gioia immensa. Grazie Napoli!” : Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Napoli, Allan, centrocampista del club azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della propria felicità per aver ricevuto la prima convocazione con la Nazionale del Brasile, che affronterà Uruguay e Camerun i prossimi 16 e 20 novembre. Una chiamata attesa da lungo tempo e sul cui mancato arrivo si […] L'articolo Napoli, Allan: “Convocazione Brasile, gioia immensa. Grazie ...

ALLAN CONVOCATO DAL BRASILE : ADDIO ITALIA? / Tite chiama il centrocampista del Napoli - ma Mancini può sperare : ALLAN CONVOCATO dal BRASILE: ADDIO ITALIA? Tite chiama il centrocampista del Napoli per le amichevoli contro Uruguay e Camerun. Mancini può sperare, ma solo per il regolamento...(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 18:03:00 GMT)

Napoli - Allan convocato dal Brasile per due amichevoli : l’Italia aspetta : Dopo tante grandi prestazioni, il momento tanto atteso da Allan sta arrivando. La Federcalcio Brasiliana ha notato l’exploit del centrocampista, con anche l’ausilio di Tite, ct della Selecao, presente in tribuna al Parco dei Principi di Parigi. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il centrocampista che sta impressionando l’Italia e l’Europa […] L'articolo Napoli, Allan ...

Napoli - Allan a Parigi sotto la lente di ingrandimento : il Brasile vuole convocarlo : Ormai è da più di un anno che Allan sta disputando delle ottime partite a livello internazionale. Titolare inamovibile nel Napoli di Sarri e anche in quello di Ancelotti, non è mai stato notato dalla federazione brasiliana che ora vorrebbe chiamarlo. Il motivo? Le recenti prove del brasiliano, soprattutto quella con il Liverpool, hanno attirato […] L'articolo Napoli, Allan a Parigi sotto la lente di ingrandimento: il Brasile vuole ...

Psg-Napoli - Allan osservato speciale dal Brasile : Tite vorrebbe convocarlo : ROMA - Il ct della nazionale brasiliana, Tite , seguirà con particolare interesse la sfida di Champions di questa sera fra Psg e Napoli . Non solo perché gli interessa verificare le condizioni di ...

Live Udinese-Napoli 0-1 C'è nervosismo : giallo ad Allan : Va in scena alla Dacia Arena di Udine l'anticipo del sabato sera alle ore 20.30 tra Udinese e Napoli; i friulani vengono da 3 sconfitte consecutive con Lazio, Bologna e Juventus, e cercano i 3...

Volley - basket e pallanuoto : lo sport di Napoli resta senza casa : «Il sistema sportivo napoletano è al collasso perché per noi le Universiadi non si svolgono dal 3 al 14 luglio ma sono cominciate adesso». La periodica riunione della cabina...