Napoli | 14 in giro per il mondo | la multinazionale di Ancelotti

Genoa-Napoli - fa il giro del web il bambino che imita Mourinho : Simpatico episodio nel pre-partita di Genoa-Napoli. Con le formazioni in campo, in attesa di cominciare il match, a prendersi la scena è stato un piccolo appassionato genoano che accompagnava...

Champions League - la Stella Rossa ci crede : “possiamo passare il girone - pronti per battere il Napoli” : Stella Rossa carichissima dopo aver vinto contro il Liverpool nella giornata di Champions League di ieri “Le sensazioni sono molto positive. Siamo contenti per la vittoria di ieri, vogliamo continuare così. Cosa ho detto a Pavkov? Era da me ieri sera. Gli abbiamo fatto tutti i complimenti, ma il calcio è un gioco di squadra e vince sempre la squadra. In ogni partita di questo genere ci sono eroi e ieri sera sappiamo tutti che ...

Champions League - il Napoli passa agli ottavi se… le combinazioni del girone C : Champions League, il Napoli potrebbe approdare matematicamente alla fase ad eliminazione diretta già dalla prossima gara in programma nel girone C Champions League, Napoli passa agli ottavi se… ecco le varie combinazioni possibili nella 5ª giornata del girone C. Ebbene sì, già nella prossima giornata i partenopei potrebbero staccare il pass per il prossimo turno della competizione europea, grazie ad una serie di incroci di risultati ...

Psg-Napoli 1-1 - pagelle / Primi nel girone della morte. Allan - KK e Callejon sovrumani : OSPINA. Incredulo e incolpevole quando a tempo scadutissimo, non scaduto, viene trapanato dal piedone scostumato di Bernat, gregario difensore della squadra più offensiva dell’orbe terracqueo. Ben protetto dal suo pigiamone verde, Ospina trascorre tutto sommato una serata tranquilla, con un’unica macchia: non azzecca un rilancio che sia uno. Né garellate, quindi, né reinate – 6 Le poche parate che porta a casa sono quasi in fotocopia: prende la ...

Napoli-Psg 1-1 - Champions League : Insigne risponde a Bernat su rigore e i partenopei volano in testa al girone : Termina 1-1 al San Paolo tra Napoli e Psg, nel quarto incontro del gruppo C della Champions League 2018-2019. Una partita ben giocata da entrambe le squadre in cui il risultato di parità è giusto. In vantaggio gli ospiti con lo spagnolo Juan Bernat nel minuto di recupero della prima frazione. Ha risposto Lorenzo Insigne su calcio di rigore al 62′, per fallo di Gigi Buffon su Dries Mertens. Un risultato che proietta in vetta al ...

Calcio - Champions League 2019 : Napoli-Psg 1-1 - Insigne risponde a Bernat su rigore e i partenopei volano in testa al girone : Termina 1-1 al San Paolo tra Napoli e Psg, nel quarto incontro del gruppo C della Champions League 2018-2019. Una partita ben giocata da entrambe le squadre in cui il risultato di parità è giusto. In vantaggio gli ospiti con lo spagnolo Juan Bernat nel minuto di recupero della prima frazione. Ha risposto Lorenzo Insigne su Calcio di rigore al 62′, per fallo di Gigi Buffon su Dries Mertens. Un risultato che proietta in vetta al ...

Napoli più forte del PSG ma non della sfortuna : pari che lascia l’amaro in bocca e il girone adesso si complica : Napoli ancora imbattuto contro il PSG in Champions League: tra ‘ingiustizie’ e azioni mozzafiato i partenopei regalano spettacolo e divertimento al San Paolo Spettacolo ed emozioni incredibili questa sera al San Paolo, per la quarta giornata di Champions League. Il Napoli ha ospitato oggi il PSG per un’importantissima sfida per il girone C della competizione europea. La squadra di Ancelotti sta vivendo un periodo roseo, ...

Napoli unica squadra imbattuta nel girone della morte : Napoli-Psg, numeri e statistiche Sono 15 partite stagionali per il Napoli; 9 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. I gol segnati sono 28 in tutte le competizioni, 14 quelli subiti. In Champions League 4 partite giocate con una vittoria e tre pareggi. Dopo la sconfitta del Liverpool in Serbia, la squadra di Ancelotti è l’unica imbattuta nel girone della morte. I gol segnati in Europa sono 4, quelli subiti sono 3. Per Insigne è il terzo gol ...

Champions League – La situazione del girone del Napoli : risultati e classifica dopo la 4ª giornata : Si ferma il Liverpool, sconfitto dalla Stella Rossa che ritorna in corsa, la sfida tra Napoli e PSG più decisiva che mai per il passaggio del turno: risultati e classifica del girone C Il martedì notte di grande calcio in giro per l’Europa, che apre la 4ª giornata di Champions League, regala subito un verdetto clamoroso: la Stella Rossa di Belgrado supera il Liverpool per 2-0 fra le mura amiche dello Stadion Rajko Mitic. Una doppietta di ...

Napoli. Offende un pakistano e viene zittito da una donna. Il video fa il giro del mondo : Un episodio di razzismo si è verificato a Napoli a bordo di un vagone della Circumvesuviana. Qui, un giovane ragazzo ha iniziato ad Offendere e insultare ripetutamente un ragazzo pakistano. A ...

Champions League – La situazione del girone del Napoli : risultati e classifica : Il Napoli pareggia e vola a 5 punti nel gruppo C dei gironi di Champions League, i risultati e la classifica del raggruppamento della squadra di Ancelotti Dopo il pareggio con la Stella Rossa e la vittoria con il Liverpool, il Napoli in Champions League pareggia clamorosamente nel recupero contro il Psg. Al Parco dei Principi la squadra di Carlo Ancelotti si fa beffare da un gol dai 25 metri di Angel De Maria al 93° e capitola la sua ...

Napoli - de Magistris annuncia il rimpasto : 'È un giro di boa importante' : È una fase nuova non solo amministrativa ma fortemente caratterizzata da una rigenerazione politica di tutta la coalizione'.

Clamoroso Champions League - sospetti di combine : girone del Napoli verso un incredibile ribaltone per una partita “truccata” : Novità clamorosa che riguarda la Champions League, ombre su una partita disputata nell’ultima giornata della competizione. Dubbi sulla partita che ha visto di fronte Psg e Stella Rossa, gara valida appunto per la seconda giornata e disputata lo scorso 3 ottobre, il risultato finale è stato di 6-1 a favore del club francese. Le autorità francesi avrebbero infatti aperto un’inchiesta sula partita per sospetti di una combine. ...

Esce il libro di Maurizia Cacciatori : «Io a Napoli in giro senza paura» : A me Maradona è sempre piaciuto. Non ho mai avuto idoli nello sport, ma per Diego devo fare un?eccezione. Forse è un moto di solidarietà perchè come me sapeva usare...