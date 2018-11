Moviola Milan-Juve | Graziano Cesari a Tiki Taka | “manca il secondo giallo a Benatia” | poi

calcioweb.eu

: #SerieA la #moviola #Milan, manca il 2° rigore? E forse Benatia era da rosso - Gazzetta_it : #SerieA la #moviola #Milan, manca il 2° rigore? E forse Benatia era da rosso - Sport_Mediaset : La moviola di @ElyTamb ieri a @PressingCanale5: 'Rigore netto e ci stava il secondo giallo a #Benatia'. #MilanJuve - GiostraGiacomo : Serie A, la moviola: Milan, manca il 2° rigore? E forse Benatia era da rosso - La Gazzetta dello Sport -

(Di martedì 13 novembre 2018) E’ in corso una nuova puntata delle trasmissione, si sta analizzando la 12^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo interessanti indicazioni su. Si parla dellae il mancatonei confronti di Benatia dopo il fallo di mano di Benatia, parla l’ex arbitro: “è un errore dell’arbitro, manca ila Benatia e l’espulsione, era una chiara occasione da gol”. Poi il tifoso del Napoli Auriemma scatena il caos: “gli arbitri di dimenticano di ammonire per la seconda volta i calciatori dellantus, un pò come successo con Pjanic”, il significato del discorso dell’opinionista. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloa ...