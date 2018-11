MotoGp | Rabat salta anche Valencia

MotoGp Avintia - Rabat pronto a tornare per i test di Valencia : Valencia - 'Ho lavorato duramente per oltre due mesi da quando mi sono infortunato, la gamba migliora di giorno in giorno e sono riuscito a testare con la mia Panigale in un paio di circuiti. Ho visto ...

MotoGp Avintia - Rabat in sella nei test di Valencia : Valencia - Dopo la tripla frattura alla gamba, Tito Rabat ha deciso insieme al team e al dottor Angel Charte, di non prendere parte al Gran Premio di Valencia e di posticipare il suo ritorno fino ai ...

MotoGp Ducati - Rabat : «Vorrei correre in Thailandia - ma dipende dai medici» : ROMA - L'appuntamento di Buriram in Thailandia si avvicina e Tito Rabat vorrebbe provare a correre. Il pilota catalano del Team Avintia era stato vittima di un brutto incidente nelle libere di ...

MotoGp Ducati - Rabat : «Proverò a correre - ma dipenderà dai medici» : TORINO - Tito Rabat vorrebbe provare a correre nel prossimo appuntamento di Buriram in Thailandia. Il pilota catalano del Team Avintia era stato vittima di un brutto incidente nelle libere di ...

MotoGp – Tito Rabat torna a casa : lo spagnolo lascia l’ospedale ad un mese dalla caduta di Silverstone : Tito Rabat lascia l’ospedale: lo spagnolo torna a casa ad un mese dal terribile incidente di Silverstone Tito Rabat non ha mai perso il sorriso, nonostante le brutte conseguenze riportate a causa della brutta caduta di Silverstone. Lo spagnolo, ad un mese dall’incidente, che gli ha causato una tripla frattura alla gamba, lascia finalmente l’ospedale per tornare a casa, dove continuerà il suo lavoro di recupero. Stagione ...

MotoGp - Rabat : «Spero di tornare in pista in Thailandia» : ROMA - Tito Rabat, dopo il grave infortunio di Silverstone, sta provando a bruciare le tappe del recupero ed essere in pista tra un paio di gare. Lo stesso pilota del Team Avintia, interpellato dal ...

MotoGp - Rabat finalmente senza stampelle : il pilota fa un altro ‘passo’ verso la guarigione : Tito Rabat compare sui social senza stampelle, i fan di MotoGp gioiosi nel rivedere il pilota spagnolo tornare a camminare sulle sue gambe Dopo il tremendo incidente di Silverstone, che ha visto coinvolti più piloti, Tito Rabat ha riportato le conseguenze più gravi. Il pilota spagnolo dopo il suo capitombolo nella ghiaia si è visto arrivare addosso la moto di Franco Morbidelli, che gli ha causato svariate fratture in tutto il corpo. A ...

MotoGp – Morbidelli-Rabat - tutta la verità di Franco : “ho parlato con Tito - ecco come è andata” : Franco Morbidelli fa chiarezza sulle affermazioni di Tito Rabat dopo il suo incidente a Silverstone: il giovane pilota italiano spiega come è andata Sul circuito di San Marino e della Riviera di Rimini è tutto pronto per il weekend di gara valido per il 13° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Grande assente davanti al pubblico italiano sarà il ‘povero’ Tito Rabat, protagonista di un terribile incidente durante le Fp3 ...

MotoGp - Pirro : «Sul sostituto di Rabat è Ducati che decide» : TORINO - Tito Rabat salterà sicuramente la gara di Misano, ma probabilmente anche altre, dopo il grave infortunio di Silverstone. Si sono fatti diversi nomi per sostituire il pilota catalano in sella ...

MotoGp – Infortunio Rabat - il retroscena shock : “credevo di perdere la gamba. Morbidelli? Non mi ha nemmeno chiamato” : Tito Rabat ha ricostruito la dinamica del suo Infortunio a Silverstone, spiegando le sue sensazioni dopo l’impatto con la moto di Morbidelli: lo spagnolo ha anche svelato di non essere stato contattato dal pilota italiano Il terribile incidente che ha coinvolto Tito Rabat durante le FP4 di Silverstone è ancora negli occhi di tutti. Lo spagnolo è stato colpito dalla Honda di Morbidelli dopo una caduta. Il pilota della Ducati Avintia ...