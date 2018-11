Moto | Sete Gibernau torna a correre a 46 anni

sportfair

(Di lunedì 12 novembre 2018)si appresta are in pista all’età di 46, il pilota gareggerà inE con il Pons Racing team, alla veneranda età di 46. Il pilota ha annunciato il suo ritorno in pista, lo farà nellaE con il team Pons Racing con il quale disputerà il primo campionato perelettriche: “Una sorpresa ma sono pronto – le parole diriportate da Sportmediaset -. Dal giorno del mio ritiro non avrei mai pensato dire ama la vita riserva sempre sorprese, dopo tantiin pensione eccomi di nuovo qui. Ringrazio il team per l’occasione, sono emozionato e pronto: c’è stata l’era dei due tempi, ora è quella dei quattro tempi ma il futuro è dell’elettrico“. Il campionato partirà il 5 maggio a Jerez e si concluderà il 15 settembre a Misano, condunque ai nastri ...