Morto Rain | voce Hal 9000 Odissea Spazio

è Morto Douglas Rain - la voce di Hal 9000 : È morto a 90 anni Douglas Rain . Attore canadese, è diventato famoso per aver dato la voce al computer Hal 9000 nel celebre film di Stanley Kubrick 2001: Odissea nello Spazio, celebrato quest'anno in ...

Roma. Ucraino di 48 anni trovato Morto in via Alessandro Solivetti : Mistero a Torrevecchia, periferia di Roma Nord. Un cittadino Ucraino di 48 anni è stato trovato morto in casa, in