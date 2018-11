Morte di Marianna Pepe | “regina” del tiro a segno | ci sono 2 indagati

Le botte dall'ex - la depressione e gli psicofarmaci : due indagati per la Morte di Marianna Pepe : Nel tranquillo comune di Muggia, chiuso con i suoi 13 mila abitanti tra Trieste e la Slovenia, Marianna Pepe aveva trovato grandi soddisfazioni: pluripremiata campionessa di tiro a segno, una infanzia serena e poi l'ingresso nell'Esercito Italiano fino a raggiungere il grado di caporalmaggiore. L'ultima volta che ha indossato la divisa per una cerimonia pubblica è stato il 4 Novembre, quando ha sfilato in piazza Unità d'Italia ...

Il mistero della Morte di Marianna Pepe - ex campionessa di tiro a segno : Sono due gli indagati per la morte di Marianna Pepe, l’ex campionessa di tiro a segno. La sera prima del decesso, avvenuto lo scorso 8 novembre, "Marianna sarebbe stata picchiata violentemente dall’ex compagno, probabilmente davanti al figlio di lei, di cinque anni", scrive Il Piccolo, "per sfuggire alle botte, con il piccolo, ha chiesto ospitalità a un amico. A casa di questi la donna avrebbe assunto ...

