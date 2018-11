Morricone | per un pugno di note Riscoprendo il sacro

Per i 90 anni di Morricone le sorelle gli regalano un gong speciale : Un colpo di gong per scandire i 90 anni del Maestro Ennio Morricone. È il dono che le sorelle hanno dedicato al più amato, fecondo e stimato compositore italiano, premio Oscar, celebrato in tutto il ...

Buon compleanno Ennio Morricone - Renato Farina - Mattia Perin… : Buon compleanno Ennio Morricone, Renato Farina, Mattia Perin… …Roberto Briglia, Debora Serracchiani, Francesco Adinolfi, Eleonora Forenza, Renata Eitelwein Bueno, Alexandar Kolarov, Mirko Ranù, Nicola Tessari, Massimo Coda, Vanessa Ferrari, Celeste Poma, Andreas Laudrup, David Lensi… Oggi 10 novembre compiono gli anni: Guido Minghetti, ex calciatore; Ennio Morricone, compositore, musicista, direttore d’orchestra; Andrea Galasso, avvocato; ...

Standing ovation per il maestro Ennio Morricone alla Scala. Lui - visibilmente commosso - ha ringraziato dalla platea : C'è stata una Standing ovation per il maestro Ennio Morricone durante il concerto per il Novantesimo anniversario di fondazione della banda della Polizia di Stato che si è tenuto nel pomeriggio alla Scala. E' accaduto dopo l'esecuzione di un medley del compositore che, visibilmente commosso, ha ringraziato dalla platea. Al concerto erano presenti il ministro all'Istruzione Marco Bussetti e il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Ennio Morricone - il premio alla carriera che anticipa la festa per i 90 anni : Ennio Morricone è stato protagonista di una serata magica alla Sapienza di Roma. Nell’Aula magna del Rettorato si è tenuto un incontro-concerto con il maestro, organizzato da Videocittà, durante il quale gli è stato conferito anche un premio alla carriera. Decisamente un bel modo per continuare l’avvicinamento ai 90 anni, che compirà il prossimo 10 novembre. Il premio a Ennio Morricone La scelta dell’Aula Magna della Sapienza ...

Università - tutti in piedi per Morricone : ANSA, - ROMA, 24 OTT - "Sei stato e rimarrai la colonna sonora delle nostre vite e per milioni di italiani". Francesco Rutelli, presidente di Anica e ideatore di Videocittà, saluta così Ennio ...

Al via le celebrazioni per i 90 anni di Ennio Morricone. E il maestro si commuove : 'La grande festa per celebrare i novant'anni di Ennio Morricone è iniziata oggi a mezzogiorno nel foyer della sala Santa Cecilia dell'auditorium Parco della musica dove intorno a Morricone si sono ...

Ecco perché la musica di Morricone per i film ha rischiato di non nascere : "Quando iniziai mi vergognavo a raccontare che scrivevo musica per i film. Lo tenevo nascosto. Io ho tenuto sempre nascosto anche al mio maestro Petrassi. Agli esami di diploma mi disse non prendere ...