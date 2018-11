Morbillo | Min Salute | situazione a Bari sotto controllo

Morbillo - l'ex ministro Lorenzin contro Giulia Grillo e no vax : «La salute degli italiani per un pugno di like» : «La salute degli italiani non si tutela con i like ma con dati scientifici alla mano». A parlare è l'ex ministro della salute Beatrice Lorenzin. Sbotta dopo che a Bari un...

Il Morbillo in Italia è ancora un pericolo : arriva il nuovo Piano del governo per eliminarlo : Il nuovo focolaio di morbillo segnalato a Bari, sul quale sono ancora in corso accertamenti da parte delle autorità sanitarie nazionali e locali, fa prepotentemente emergere come il nostro Paese abbia ancora molto da fare per arrivare ad eliminare questa patologia. Il ministero della Salute ha accelerato la predisposizione di un nuovo Piano per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita che già esisteva, ma che non era più aggiornato ...

Bari - epidemia di Morbillo : 8 bimbi contagiati da figlia di genitori no-vax. Uno è grave - l'ex ministro Lorenzin all'attacco : «La ministra Grillo ha creato confusione» : Rischio epidemia di morbillo a Bari. Infatti, sarebbero già otto i casi accertati nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, un nono molto probabile e il rischio che possano...

Focolaio di Morbillo a Bari - Ministro Grillo : “Non possiamo abbassare la guardia” : “Sul morbillo non possiamo abbassare la guardia: lo sottolinea, in una nota, il Ministro della Salute Giulia Grillo. “Il nuovo Focolaio di morbillo segnalato a Bari, su cui sono ancora in corso accertamenti da parte delle autorità sanitarie nazionali e locali, evidenzia come il nostro Paese abbia ancora molto da fare per giungere ad eliminare questa patologia. Il ministero della Salute ha accelerato la predisposizione di un nuovo ...

Sicilia - due morti per Morbillo - ministro Grillo : 'Piano straordinario contro epidemia' : La Regione Sicilia segnala due casi di morbillo che hanno condotto a due decessi. Si tratta di un fatto che fa salire a sei il numero di morti dovuti alla malattia dall'inizio del 2018. E' l'Istituto Superiore di Sanità a tenere il conto di un bilancio che annovera adesso adesso anche i due casi Siciliani. A perdere la vita sono state due persone: una di cinquantuno anni e l'altra di ventinove. Le cause del decesso sono le medesime: ...

SICILIA - DUE ADULTI MORTI PER Morbillo / Non erano vaccinati : interviene il ministro della sanità : Sono MORTI due ADULTI per MORBILLO in SICILIA, non erano vaccinati: sale purtroppo a sei il bilancio dei MORTI per questo tipo di patologia nel nostro paese. I vaccini diventano fondamentali(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 12:31:00 GMT)

Morbillo - due morti in Sicilia. Il ministro Grillo : «L'obbligo non basta» : Il Morbillo ha ucciso altre due persone, portando a sei il bilancio totale delle vittime in Italia. I nuovi decessi segnalati riguardano due persone adulte e non vaccinate: una di 29 anni e...

Vaccini - ministro Grillo : rimarrà l'obbligo solo per il Morbillo - non per l'esavalente : Ma non siamo contro i Vaccini, siamo favorevoli ma vogliamo che lo strumento dell'obbligo sia utilizzato in maniera intelligente e solo dove e' necessario come si fa anche in altri Paesi del mondo. ...

Vaccini - la ministra ora dice : 'Obbligatorio davvero è soltanto il Morbillo' : La linea del governo cambia ancora. E ora cosa accadrà? dallo stesso ministero garantiscono nulla, nell'immediato. Una rimodulazione dell'obbligo potrà essere fatta in futuro -

Vaccini - Ministro Grillo : Sì per Morbillo - non per l'esavalente : Il Ministro M5s si dichiara fiduciosa nei confronti del Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e si dichiara favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere. Ma sottolinea: "Non è un punto ...

Vaccini - il ministro Giulia Grillo : «Siamo per l’obbligo intelligente. Sicuramente per il Morbillo» : LE BUFALE - I Vaccini contengono ingredienti e additivi pericolosiLE BUFALE - Le malattie infettive stavano già scomparendo prima dei Vaccini grazie alle migliori condizioni economiche e sanitarieLE BUFALE - I Vaccini non proteggono il 100% dei vaccinatiLE BUFALE - I Vaccini sono causa di autismoLE BUFALE - Le persone vaccinate prendono lo stesso l’influenzaLe malattie infettive sono state debellate dai miglioramenti della qualità della vitaLE ...

'Vaccino obbligatorio per il Morbillo - non per l'esavalente' - la ministra Grillo - : Roma, 25 set., askanews, - 'Non siamo contro i vaccini, siamo favorevoli. Ma lo strumento dell'obbligo va utilizzato in maniera intelligente'. Lo ha ribadito il ministro della Salute, Giulia Grillo ...

Vaccini - ministro Grillo : 'Obbligo per Morbillo - no per esavalente' : "Non siamo contro i Vaccini ma per utilizzare lo strumento dell'Obbligo in maniera intelligente, impegnando i cittadini laddove è necessario, sicuramente per il morbillo". A dirlo il ministro della ...

Vaccini - ministra Grillo : “Obbligo per il Morbillo va mantenuto - per l’esavalente no” : Secondo la ministra della Salute Giulia Grillo, intervenuta a 'L'Aria che tira' su La7, "Per gli altri Vaccini è possibile tornare a un pre-Lorenzin. Mantenendo però alta l'attenzione sul morbillo, che è il vero problema di questo Paese". E ha ribadito: "Noi ci siamo opposti al decreto Lorenzin, non perché siamo contro ai Vaccini".Continua a leggere