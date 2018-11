Morbillo a Bari | Burioni | Chi non vaccina mette a rischio gli altri

Otto casi di Morbillo a Bari - che cosa sta succedendo? : I vaccini possono indebolire il sistema immunitario. FalsoI vaccini contengono sostanze tossiche. FalsoI vaccini causano l'autismo. FalsoL’obbligo aumenta i vaccini somministrati nel primo anno. FalsoEsistono esami per predire eventuali effetti collaterali. FalsoLa riduzione dei vaccini può portare al ritorno di malattie. VeroIl morbillo può avere complicanze gravi. VeroI vaccini sono sicuri. VeroIl morbillo è endemico in Italia. VeroLa malattia ...

Ci sono stati otto casi di Morbillo nell’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari : A Bari ci sono stati otto casi di morbillo nell’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII”, e il rischio è che ce ne possano essere ancora altri. Secondo quanto riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, i casi di morbillo sarebbero stati innescati dalla tardiva applicazione dei

Otto casi di Morbillo a Bari - osservatorio Regione : “Non c’è nessun allarme epidemia” : "Non c'è nessun allarme epidemia di morbillo in Puglia. Basta il ricovero di un bambino, come accaduto in questo caso, per innescare una normale catena di contagio tra i non vaccinati perché il morbillo è una patologia altamente contagiosa". Lo sOttolinea Cinzia Germinario, responsabile dell'osservatorio epidemiologico della Regione Puglia.Continua a leggere

Focolaio di Morbillo a Bari - Ministro Grillo : “Non possiamo abbassare la guardia” : “Sul morbillo non possiamo abbassare la guardia: lo sottolinea, in una nota, il Ministro della Salute Giulia Grillo. “Il nuovo Focolaio di morbillo segnalato a Bari, su cui sono ancora in corso accertamenti da parte delle autorità sanitarie nazionali e locali, evidenzia come il nostro Paese abbia ancora molto da fare per giungere ad eliminare questa patologia. Il ministero della Salute ha accelerato la predisposizione di un nuovo ...

Bari - 8 persone contagiate da Morbillo in ospedale : tutto partito da una bimba non vaccinata. I medici : “Temiamo altri casi” : Una catena di contagi da morbillo, partiti da una bambina ricoverata all’ospedale pediatrico del capoluogo pugliese e non vaccinata. La storia – raccontata da La Gazzetta del Mezzogiorno – comincia lo scorso 27 ottobre: la piccola di dieci anni arriva al pronto soccorso del Giovanni XXIII. Dopo qualche giorno arriva la conferma da parte del personale medico del reparto infettivo: si tratta di morbillo. I genitori della bambina ...

