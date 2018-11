Modica | una bellezza da fotografare

Un ordine del giorno in Consiglio per salvare il tribunale di Modica : Il consigliere comunale 5 Stelle a Modica, Marcello Medica propone un ordine del giorno del Consiglio per salvare il tribunale di Modica

Modica - incendio in una casa in corso Mazzini : Un incendio , probabilmente per un corto circuito, è scoppiato in un'abitazione in corso Mazzini a Modica. Anziana di 88 anni trasportata in ospedale.

A Modica una giornata di studi dedicata a Franco Libero Belgiorno : Si terrà sabato al Palacultura di Modica una giornata di studi dedicata al giornalista-scrittore Franco Libero Belgiorno. Appuntamento alle 17.00

Modica - l'emendamento di Agosta e il raggio di luna : Il consigliere di minoranza al Consiglio comunale di Modica, Filippo Agosta commenta l'approvazione di un suo emendamento in Consiglio al PRG

Consiglio comunale Modica : Medica vuole lo streaming : Il consigliere comunale del M5S di Modica, Marcello Medica interviene per chiedere al più presto le riprese televisive ma anche lo streaming

Modica - il Consiglio comunale approva le direttive per il Piano regolatore : Il Comune di Modica ha predisposto un bando per le riprese televisive del Consiglio comunale con una dotazione economica in grado di coprire le spese fino al 31 dicembre di quest'anno. L'importo a ...

Case invase dal fango a Donnalucata : interviene una delegazione Modicana : Una delegazione modicana di volontari dell'associazione nazionale vigili del fuoco in congedo a Donnalucata per ripulire tre abitazioni dal fango

Donna - una storia senza eco a Modica : Il libro “Donna. Una storia senza eco”, di Gino Carbonaro, al centro del II appuntamento letterario del Caffè Quasimodo di Modica.

Modica - una bambinopoli a Treppiedi Nord : Consegnata la nuova bambinopoli a Treppiedi Nord a Modica. Rientra nell'opera di riqualificazione del popoloso quartiere Modicano.

La città di Modica ed il suo prezioso cioccolato ancora una volta umiliati. E' il caso di dire basta adesso! : ...una grande cortesia ed allo stesso tempo una enorme concessione ai Ferragnez invitandoli al museo del cioccolato a firmare gli incarti!! Non lo sapevate che è il sogno di tutti i vip del mondo ...

Foto di Mussolini al Bar Fucsia di Modica - tribunale : non e' apologia di fascismo : La sentenza del tribunale della Liberta' di Ragusa ha dissequestrato e restituito la Foto di Mussolini al titolare del bar Fucsia di Modica.

Una Ford Special a Modica per l'Autogiro di Ragusa : Le prove di abilità all’ombra dei palazzi barocchi di Modica hanno caratterizzato le prove di abilità della XXIII edizione dell’Autogiro di Ragusa

Modica - aperto l'asilo nido comunale : Oggi a Modica si e' tenuta l’apertura ufficiale dell'asilo nido comunale per l’anno 2018/2019. presente il sindaco Ignazio Abbate.