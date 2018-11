Milionaria 23enne cerca un fidanzato | per lui “stipendio” di 70mila euro all’anno

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 novembre 2018) Jane Park ha 23 anni e un conto in banca milionario ma non ha un. Così ha deciso di mettere un annuncio in Rete per trovare la sua dolce metà: al fortunato offre uno stipendio di quasiall’anno, come rimborso per “vino e cene”. La giovane di Edimburgo deve la sua ricchezza ad un colpo di fortuna: a 17 anni è stata infatti la più giovane vincitricedi sempre al concorsomillions, aggiudicandosi un milione di sterline. Da quel giorno la sua vita è cambiata: ha comprato una casa più grande per sé e per la madre, si è data alla pazza gioia tra lussi, viaggi e si è concessa anche qualche “ritocchino” dal chirurgo estetico. Visualizza questo post su Instagram Hibs x Un post condiviso da Jane Park (@janeparkx) in data: Apr 15, 2017 at 12:43 PDT A raccontare la sua storia è il ...