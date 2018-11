Milionaria 23enne cerca l' amore in rete e gli offre 60mila sterline

ilgiornale

(Di lunedì 12 novembre 2018) Jane Park ha 23 anni, è di Edimburgo e 62,1 mila follower su Instagram. Ma è anche la più giovane vincitricedi sempre al concorso Euromillions. Infatti, non aveva ancora compiuto 18 anni quando vinse un milione dialla famosa lotteria britannica. Probabilmente, Park ha tutto. Ma, a distanza di cinque anni, la giovane stando un fidanzato. Così ha deciso di pubblicare un annuncio in, elencando le caratteristiche che vorrebbe trovare nel suo partner. E, secondo quanto appreso, l'ipotetico ragazzo potrebbe ricevere, all'anno, una sorta di "stipendio" da.A occuparsi della vicenda, ricostruita da Il Messaggero, il Mirror che ha raccontato la sua storia. Dopo la vincita inaspettata, negli anni, lo stile di vita della giovane si è trasformato. Ha viaggiato di più, ha acquistato una casa più grande per lei e per la madre ed è diventata un ...