Milano Tour del Piano Quartieri che descrive i progetti in corso e quelli futuri

I biglietti del tour 2019 di Vasco Quattro date a Milano - poi Cagliari : ... infatti, soltanto gli iscritti al Blasco Fanclub , che oggi conta più di trentamila soci, potevano acquistare, con diverse ore di anticipo su tutti gli altri, le prevendite degli spettacoli. ...

Boom di vendite per il tour di Vasco Rossi nel 2019 - annunciate nuove date a Milano : info biglietti in prevendita : Sono aperte le prevendite per le nuove date del tour di Vasco Rossi nel 2019, che porta il rock all'italiana allo Stadio San Siro di Milano per 6 date nel mese di giugno. I nuovi appuntamenti sono quelli dell'11 e del 12 giugno, con biglietti in prevendita che sono disponibili dal 12 novembre alle ore 10 per tutti i soci del fan club. La prelazione avrà una durata di 26 ore, con la chiusura dell'accesso esclusivo alle 12 del 13 novembre. La ...

Biglietti in prevendita esclusiva per il tour di Vasco Rossi nel 2019 a Milano : info - prezzi e numero massimo : I Biglietti in prevendita esclusiva per il tour di Vasco Rossi sono ufficialmente partite. Dopo l'annuncio dell'organizzazione, i membri del fan club hanno avuto finalmente accesso alla piattaforma per l'acquisto dei tagliandi di ingresso per le sole date di Milano, mentre per Cagliari occorrerà attendere qualche giorno. I soci potranno quindi ottenere il loro biglietto con 26 ore di anticipo rispetto alla vendita generale, con le varie ...

Nuove date dei Thegiornalisti per il Love Tour 2019 ad aprile - raddoppiano Roma e Milano : prezzi dei biglietti in prevendita : Vivo Concerti ha annunciato Nuove date dei Thegiornalisti per il Love Tour 2019: la band di Tommaso Paradiso, che ha debuttato lo scorso ottobre nei palasport coi concerti a supporto dell'ultimo omonimo album, registra il sold out a Roma e Acireale, raddoppiando entrambi gli appuntamenti ed aggiungendo anche un'altra data a Milano. Tre in totale i nuovi concerti aggiunti al già ricco calendario 2019 del Love Tour, che dopo la conclusione ...

I Muse annunciano il Simulation Theory World Tour 2018 : tutti i dettagli delle date di Milano e Roma : Venerdì 12 luglio, Stadio San Siro, Milano e Sabato 20 luglio, Stadio Olimpico, Roma: i Muse tornano in concerto in Italia con il loro Simulation Theory World Tour 2018 Dopo il clamoroso successo di San Siro nel 2010 e dello Stadio Olimpico nel 2013 – da cui è stato anche realizzato l’incredibile film concerto Muse – Live at Rome Olympic Stadium diretto da Matt Askem, i Muse torneranno a suonare nei due più grandi e prestigiosi stadi ...

L’instore tour per Ogni volta che è Natale di Raffaella Carrà - 2 appuntamenti a Roma e Milano : Ogni volta che è Natale di Raffaella Carrà arriva in tutti i negozi e in digitale il 30 novembre. Quattro le versioni in programma, due gli eventi speciali che si terranno rispettivamente a Roma e Milano. Raffaella Carrà entra nelle case degli italiani a ridosso del periodo natalizio per proporre canzoni a tema Natale e lo fa in quattro versioni differenti tra le quali una versione LP e una versione SuperDeluxe oltre alla deluxe e alla ...

Biglietti Rita Ora Milano Tour 2019 : data concerto - prezzi - info : Rita Ora ha annunciato un concerto del suo prossimo Tour 2019 che farà tappa anche in Italia, in particolare a Milano. Ecco di seguito data, prezzi, info e dove acquistare i Biglietti. Rita Ora in concerto a Milano in aprile 2019 L’artista è stata ospite la scorsa settimana a X Factor Italia, dove ha annunciato che tornerà ad esibirsi nel nostro Paese per un’unica data il 30 aprile 2019 al Fabrique di Milano. Il nuovo ...

Musica : Elisa raddoppia la data di Milano di 'Diari Aperti Tour' : Milano, 1 nov. (AdnKronos) - A poche ore dall’apertura delle prevendite, il 'Diari Aperti Tour' di Elisa aggiunge nuove date in calendario. Dopo aver venduto più di 10mila biglietti in pochissime ore, la nuova tournée teatrale della cantautrice di Monfalcone raddoppia gli appuntamenti di Firenze, Ro

Musica KISS - UNICA DATA IN ITALIA a Milano il 2 luglio 2019 per il tour d'addio : ... Pala Alpitour 16/05/2017 - Casalecchio di Reno , BO, , Unipol Arena www.KISSonline.com KISS End of the Road World tour Martedì 2 luglio 2019 Milano, Ippodromo SNAI San Siro - Piazzale dello Sport, ...

Rita Ora : al Fabrique di Milano il nuovo tour della popstar britannica regina di visualizzazioni su Youtube : La popstar bRitannica Rita Ora arriva in concerto in Italia il 30 aprile 2019 al Fabrique di Milano. Nel 2009 l’artista viene notata dal rapper e produttore musicale Jay Z e successivamente appare nel video “Young Forever” dello stesso Jay Z oltre che nel video “Over” di Drake. Nel 2011 viene pubblicato il singolo di DJ Fresh, “Hot Right Now” interpretato dalla cantante. Il singolo debutta alla vetta della classifica in UK e il video riceve ...

Ermal Meta in tour nei teatri con gli Gnu Quartet : la data di Milano è già sold out! : A sole 24 ore dall'apertura delle prevendite The post Ermal Meta in tour nei teatri con gli Gnu Quartet: la data di Milano è già sold out! appeared first on News Mtv Italia.

Il tour de Lo Stato Sociale per Andrea - la graphic novel con Luca Genovese : le date da Lucca e Roma a Milano e Cuneo : Il tour de Lo Stato Sociale per Andrea inizia il 31 ottobre dal Lucca Comics & Games, al Teatro del Giglio, dove il gruppo sarà alle ore 21.30 per presentare la graphic novel in collaborazione con Luca Genovese. Dal Lucca Comics & Games parte il tour di dieci tappe di presentazione di Andrea che dal 31 ottobre sarà disponibile in libreria. La sera stessa, per festeggiare la nuova avventura, la band suonerà al Feltrinelli Comics Show ...

A Milano ci sono i fantasmi : ghost tour tra i luoghi più infestati : ...in Valle d'Aosta I 10 percorsi di trekking più fotografati su Instagram I video più visti Il ponte sul mare più lungo del mondo collega Macao alla Cina È decollato il volo più lungo del mondo da ...

Al via le prevendite dei biglietti per il tour di Ermal Meta nel 2019 : tutti i prezzi da Milano a Torino : Le prevendite dei biglietti per il tour di Ermal Meta sono partite. Dopo la fuga di notizie dei giorni scorsi, sono state finalmente sciolte tutte le riserve sulle tappe che l'artista di Fier ha stabilito per la nuova avventura nei teatri a partire dal 2 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano. La consegna dei biglietti avverrà con corriere espresso o con modalità di ritiro sul luogo dell'evento. In questo secondo caso, è necessario ...