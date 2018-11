Milano Music Week 2018 | ecco il programma della rassegna Zona5

Emma Marrone chiuderà in bellezza la Milano Music Week : ... con l'obiettivo di creare una piattaforma multimediale capace di avvicinare il mondo dell'industria discografica, delle major, degli indipendenti, delle radio e degli artisti al grande pubblico. ...

Anche Emma alla Milano Music Week il 25 novembre per il party di chiusura di Billboard Italia : tutti gli ospiti : Emma Marrone alla Milano Music Week per il party conclusivo della kermesse. Questa l'ultima notizia che trapela dal fronte della manifestazione che si concluderà con i festeggiamenti per il primo anno di Billboard Italia, che ha organizzato la serata finale della seconda stagione dell'evento. Tra gli altri ospiti annunciati, Anche i due produttori di platino Takagi e Ketra che sono reduci dal successo di Amore e Capoeira con Giusy Ferreri e ...

Milano. Palazzo Marino in musica : Alice Baccalini suona Brahms : Domani, 4 novembre, alle ore 11:00, in Sala Alessi di Palazzo Marino si esibisce la pianista Alice Baccalini per l’ultimo

Torna la Greasemania - il musical cult in scena a Milano : Milano, askanews, - Tutti pazzi per la Greasemania! Il cult del 1978, con John Travolta e Olivia Newton-John, non è mai stato così attuale ed è uno dei più amati anche dalle nuove generazioni.In ...

Musica : Elisa raddoppia la data di Milano di 'Diari Aperti Tour' : Milano, 1 nov. (AdnKronos) - A poche ore dall’apertura delle prevendite, il 'Diari Aperti Tour' di Elisa aggiunge nuove date in calendario. Dopo aver venduto più di 10mila biglietti in pochissime ore, la nuova tournée teatrale della cantautrice di Monfalcone raddoppia gli appuntamenti di Firenze, Ro

Musica KISS - UNICA DATA IN ITALIA a Milano il 2 luglio 2019 per il tour d'addio : ... Pala Alpitour 16/05/2017 - Casalecchio di Reno , BO, , Unipol Arena www.KISSonline.com KISS End of the Road World tour Martedì 2 luglio 2019 Milano, Ippodromo SNAI San Siro - Piazzale dello Sport, ...

VH1 Storytellers con Elisa alla Milano Music Week : come partecipare all’evento : Elisa alla Milano Music Week sarà la protagonista dell'evento inaugurale in programma per il 19 novembre a Milano. Si terrà a Milano dal 19 al 25 novembre la seconda edizione della Milano Music Week e ad aprire gli eventi ci sarà una delle cantautrici italiane più apprezzate, nei negozi con il nuovo album di inediti, Diari Aperti. La Milano Music Week è ormai divenuto in soli due anni un appuntamento imperdibile che trasforma Milano in una ...

La banda musicale della Polizia di Stato compie 90 anni : concerto alla Scala di Milano : Fondata nel 1928 a Roma, ha 103 elementi. Musiche di Verdi, Rota e Ennio Morricone, presente in teatro con il capo della Polizia Gabrielli

Musica : l'orchestra a plettro Città di Taormina incanta Milano : ...scuola di mandolino e chitarra dell'orchestra a plettro Città di Taormina è stata punto di riferimento per quanti con passione hanno desiderato avvicinarsi alla Musica a plettro e al magnifico mondo ...

Milano. I prossimi appuntamenti di Palazzina Liberty in musica : A oltre un anno e mezzo dalla scomparsa del musicologo Luigi Pestalozza (1928-2017), l’associazione Gli amici di musica/realtà gli dedica

Milano risuona la solita musica E con Brindisi passa quota 100 : Oscar Eleni Milano La musica della festa scudetto Armani alla prima di campionato arriva dalle nuvole: senti l'orchestra, ma non la vedi. Succederà spesso in un campionato dove una squadra ben diretta ...

Atelier Musicale : il jazz di Claudio Fasoli alla Camera del Lavoro di Milano : ... ingresso 10 euro + 5 euro di tessera, , l'Atelier Musicale ospiterà un singolare progetto di Claudio Fasoli , contenuto nell'album "Haiku Time" , Abeat Records, , nel quale il mondo Musicale del ...

Milano. I viaggi musicali di Jeffrey Swann domenica 21 ottobre allo Spazio Teatro 89 : Grazie alla rinnovata collaborazione con Serate musicali, torna allo Spazio Teatro 89 di Milano, per il secondo appuntamento della rassegna

Milano : l'orchestra Verdi festeggia 25 anni con un tour musicale gratuito (2) : (AdnKronos) - Impegnate in questo tour all’interno della città saranno le varie compagini de laVerdi, non solo l'orchestra sinfonica, ma anche la Barocca, il Coro di Voci bianche, il Coro degli stonati e le formazioni solistiche de laVerdi. Le proposte sono state studiate anche per appassionare un p