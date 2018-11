Milano | lavori in piazza Missori e via Mazzini | traffico deviato e tram sospesi

Milano : lavori riqualificazione bus terminal San Donato e Lampugnano (3) : (AdnKronos) - riqualificazione e risistemazione della biglietteria e dei locali destinati ai viaggiatori e agli autisti anche a Lampugnano. Attualmente è in corso la manutenzione straordinaria di tutto l'hub, aree esterne e interne, l'eliminazione delle barriere architettoniche e la creazione dei pe

Milano : lavori riqualificazione bus terminal San Donato e Lampugnano (2) : (AdnKronos) - A San Donato i lavori sono partiti lo scorso 14 ottobre con la sistemazione dell'area esistente migliorandone la viabilità lungo la via Impastato anche con la realizzazione di due rotatorie e di nuovi percorsi pedonali che saranno bene illuminati, sono in via di abbattimento le barrier

Milano : lavori riqualificazione bus terminal San Donato e Lampugnano : Milano, 11 nov. (AdnKronos) - Sono iniziati nelle scorse settimane i lavori di rinnovo e realizzazione di una nuova area terminal a San Donato e per la riqualificazione dell'hub di Lampugnano, in entrambi saranno realizzate aree per i bus granturismo attrezzate per l'accoglienza, la gestione e l'inf

Milano : violenze e minacce per assicurarsi lavori edili in stabili - 3 arresti (2) : (AdnKronos) - Tra giugno e luglio scorsi, la vittima è stata minacciata più volte di morte. Lo scorso 18 settembre, inoltre, è stata raggiunta a Bresso mentre lavorava assieme ad un collega dai tre, che lo hanno minacciato con una pistola e hanno preso a schiaffi l'altro. I due uomini si sono quindi

Milano : violenze e minacce per assicurarsi lavori edili in stabili - 3 arresti : Milano, 29 ott. (AdnKronos) - Usavano violenza e minacce per convincere i possibili concorrenti a rinunciare all'acquisizione di commesse e assicurarsi il monopolio dei lavori di imbiancatura. Per questo tre uomini, padre e due figli di 56, 29 e 21 anni, di origine albanese, titolari di un'impresa o

Infrastrutture : a Milano primo tavolo tecnico per lavori ponte su Adda : Milano, 19 ott. (AdnKronos) - Sì è svolta oggi a Milano la prima riunione del tavolo tecnico convocato dalla Regione Lombardia per contenere il più possibile i tempi degli iter autorizzativi per i lavori al ponte San Michele tra Paderno e Calusco d'Adda. Presenti, coordinati da Regione Lombardia, tu

Milano - travolto da un'auto durante i lavori nel cantiere stradale : morto un operaio : L'uomo, 47 anni, stava iniziando a lavorare alla manutenzione di un ponte allo svincolo della A4 a Cormano

Milano. Esposte 200 opere tra lavori di Picasso e arte antica : Fino al 17 febbraio 2019 Palazzo Reale dedica al genio artistico di Pablo Picasso una nuova mostra che indaga il

Volley – Revivre Axopower Milano - coach Giani commenta : “lavoriamo per innalzare la nostra qualità di gioco” : L’analisi del tecnico della Revivre Axopower Milano e del centrale Elia Bossi all’indomani della sconfitta con Ravenna Risveglio amaro per la Revivre Axopower Milano dopo la sconfitta per 3-0 rimediata all’esordio in Superlega contro la Consar Ravenna. Se il tempo dei giudizi è certamente lontano, il tempo delle analisi è attuale per poter migliorare e lavorare su quegli aspetti che, nell’esordio stagionale, sono mancati o non sono stati ...

Milano. Garantita la prosecuzione dei lavori in tutti i cantieri M4 : Si è svolto tenuto a Palazzo Marino un incontro tra Astaldi e Comune. Erano presenti il Sindaco Giuseppe Sala, l’assessore

Astaldi rischia fallimento ma non ferma lavori Metro 4 a Milano/ Salini-Impregilo si ‘candida’ all’acquisto : Astaldi rischia fallimento ma non ferma i lavori della Metro 4 a Milano: ultime notizie, S&P la declassa ma Salini Impregili pensa con convinzione all'acquisizione(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 21:01:00 GMT)

Salini Impregilo guarda ad Astaldi - che rassicura : "Lavori M4 a Milano va avanti" : Salini Impregilo guarda Astaldi, ma ancora nessuna decisione è stata presa. Il gigante delle costruzioni ha dunque messo gli occhi sul general contractor che, zavorrato da 1,75 miliardi di debiti, ha chiesto venerdì il concordato preventivo 'con riserva' e il cui rating è stato declassato ieri a D, default, da S&P.Con una nota a mercati chiusi Salini Impregilo ha infatti annunciato di stare "seguendo con attenzione" le ...