Milano | la figlia della Boccassini investe e uccide un pedone sulle strisce - Polemiche

Milano - con lo scooter investe 61enne : la figlia dei magistrati Boccassini e Nobili indagata per omicidio stradale : L'incidente all'inizio di ottobre in viale Montenero. L'uomo ferito, il medico Luca Voltolin, era deceduto alcuni giorni dopo il ricovero. Sul posto era intervenuto il capo dei vigili, Marco Ciacci: polemiche

Milano - bimba figlia di coppia gay. Parla uno dei padri : “Tribunale ci dà ragione. Imbarazzante non considerare diritti” : “È Imbarazzante il fatto che non si vogliano considerare i diritti di questi bambini. Dei diritti sacrosanti, sanciti dalla Costituzione e ora messi nero su bianco pure da un giudice”. Reagisce così a Ilfattoquotidiano.it Gianni Tofanelli di fronte alla polemica scoppiata lunedì in Consiglio comunale a Milano. Tofanelli è, insieme al suo compagno, papà di una bimba nata negli Stati Uniti con la pratica della Gpa (Gestazione per ...

Schiaffi alla figlia di un anno "perché nata femmina" : padre condannato a Milano : Violenze anche sulla moglie sposata in Pakistan quando lei aveva 15 anni. Il gup lo condanna a 3 anni e 8 mesi anche per violenze sulla consorte

Milano - ‘schiaffi’ alla figlia neonata e violenze sulla moglie : afgano di 30 anni condannato a tre anni e otto mesi : Calci e pugni alla moglie e ‘schiaffi‘ alla figlia neonata, solo perché femmina. Per questo un uomo di 30 anni di origine afgana è stato condannato a 3 anni e 8 mesi dal Gup di Milano, Guido Salvini. Le accuse sono di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale. Diversi i soprusi subiti dalla donna, sposa bambina a 15 anni in Pakistan. L’uomo ha infatti stuprato più volte la compagna. Durante le violenze, oltre alle mani, per ...

Milano - famiglie arcobaleno : la maggioranza in Comune si spacca sulla bimba figlia di due padri : Dopo la sentenza del Tribunale che ha obbligato a registrare la piccola. Il sindaco: "Presto una riflessione in giunta". La maggioranza: "Decida il consiglio o una commissione"

Milano - a figlia di due padri Tribunale riconosce il papà non biologico nell'atto di nascita - A Tgcom24 : 'Sentenza storica' : riconoscere alla minore due genitori dello stesso sesso "non viola alcun principio fondamentale", ma anzi è "superiore interesse della minore" garantirle i "diritti alla bigenitorialità ". Lo ha ...

Aurora Ramazzotti alla maratona di Milano : fisico al top per la figlia di Michelle Hunziker : Aurora Ramazzotti ha dichiarato che correre le ha cambiato la vita. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha trovato finalmente il suo equilibrio tra corpo e mente attraverso la corsa. Domenica ha partecipato insieme a tantissimi altri alla Deejay Teen Milano, affrontando il percorso di 10 chilometri con grande entusiasmo. La primogenita di Eros Ramazzotti ha sempre temuto il confronto con mamma Michelle ma adesso, grazie allo sport, ...

Montezemolo boccia la Milano insicura di Sala : "Non mando mia figlia in stazione di sera" : Milano è sicura oppure no? A valuta gli ultimi casi di cronaca verrebbe da dire che la 'cura Sala' non ha aiutato gli abitanti della città meneghina a vivere tranquilli e beati. L'ultimo caso ha richiesto lo sforzo della compagnia dei carabinieri di ...

Francesca Icardi star alla Milano Fashion Week - la figlia di Mauro e Wanda è già a suo agio negli appuntamenti mondani [FOTO e VIDEO] : 1/13 Instagram ...

Francesca Icardi ‘star’ alla Milano Fashion Week - la figlia di Mauro e Wanda ospite di una sfilata di moda [FOTO E VIDEO] : Wanda Nara e la figlia di Mauro Icardi alla sfilata di Elisabetta Franchi, la piccola Francesca è già ospite delle sfilate della Milano Fashion Week Il nome di Francesca Icardi, oltre a leggerlo su Instagram, sul profilo ufficiale che la figlia di Mauro vanta già da qualche tempo, lo avreste potuto leggere tra gli invitati alla sfilata Elisabetta Franchi. alla Milano Fashion Week la piccola figlia del calciatore dell’Inter e di Wanda ...

Prostituzione a Milano - il racket delle nuove «case chiuse» tra degrado e Aids : «Così mi vendo per mia figlia» : Se c'è stato mai del sentimento, negli amplessi con anziane trans dalle guance, dalle narici e dagli occhi asimmetrici a causa delle operazioni di chirurgia sbagliate oppure low cost, fra cani ...