Milano Area B | dal 25 febbraio stop agli Euro 3 diesel

Milano : da 25 febbraio stop diesel Euro3 in area B (2) : (AdnKronos) - Per consentire alle famiglie con reddito Isee sotto i 14 mila euro di non inquinare, l’amministrazione comunale ha deciso di estendere, anche ai veicoli immatricolati per il trasporto delle persone purché di residenti a Milano, i contributi destinati ai veicoli merci per sostituire le

Area B a Milano - si slitta a febbraio : diesel Euro 3 "fuorilegge" nella Ztl più grande d'Italia : Data di partenza per lo stop alle auto più inquinanti fissata per il 25: un milione e 400mila abitanti interessati

Annunciata la mostra su Jovanotti all’Area Pergolesi di Milano : tutti i dettagli dell’evento : La mostra su Jovanotti all’Area Pergolesi di Milano sta per prendere il via. Si tratta di Lorenzo Analogico/Digitale, con foto e video realizzati da Leandro Emede per Canon. L’esposizione avrà inizio alle ore 17 di sabato 17 novembre e continuerà per tutta la giornata di domenica, con un racconto per immagini che sarà capace di catturare l’attenzione dei fan e meno fan di Lorenzo Jovanotti pronti al rilascio del nuovo singolo ...

Milano - maxi incendio - in campo la Protezione civile : «Un picco di diossina nell'area del deposito» : È già buio quando cade l’ultimo pilone del capannone sotto i colpi del braccio meccanico. Ma l’incendio di via Chiasserini, alla Bovisasca, non è ancora finito dopo tre giorni. Spente le fiamme nel primo, rimangono altri due depositi che ancora ardono. I vigili del fuoco lavorano senza sosta, usano una «pinza» per demolire le travi pericolanti e portare via i rifiuti che domenica sera hanno iniziato a bruciare. --Stracci, plastica e gomma, 16 ...

Milano - il sondaggio su Navigli - Area B - Olimpiadi : i milanesi votano sì oltre gli schieramenti : Se fossimo in un talent con tre giudici sarebbero tre sì. Solo che qui al posto dei giudici ci sono i milanesi che grazie a un sondaggio della Ipsos hanno espresso la loro opinione su tre questioni ...

Milano. Gara per l’acquisto di 73 telecamere per Area B : Palazzo Marino ha dato il via libera alla Gara per l’acquisto del secondo lotto di telecamere per il controllo dei

Milano : Area B - avviata gara per acquisto 73 telecamere : Milano, 13 ott. (AdnKronos) - Il Comune di Milano ha dato il via libera alla gara per l'acquisto del secondo lotto di telecamere per il controllo dei varchi che costituiscono l'ingresso in Area B, la zona a traffico limitato a bassa emissione dentro la quale progressivamente non potranno entrare i v

Milano. Area B : incentivi alle imprese per la sostituzione dei veicoli inquinanti : È disponibile il bando per le imprese che vogliono chiedere un contributo per l’acquisto di un veicolo nuovo ad alimentazione

Milano. Area Cani : al parco Formentano arriva quella per animali di piccola taglia : “Da oggi è attiva un’Area Cani solo per animali di piccola taglia. In questa maniera andiamo incontro alle esigenze dei

Area C Milano - Da ottobre 2019 pagheranno anche le ibride : A partire dal 1 di ottobre del 2019 anche i proprietari di auto ibride dovranno pagare per accedere all'Area C di Milano. Per entrare nella cerchia dei Bastioni con un'auto elettrificata con emissioni di CO2 superiori a 75 g/km bisognerà pagare 5 euro, esattamente come avviene oggi per qualsiasi auto diesel, Euro 5 o 6, e benzina, dall'Euro 1 in poi. La deroga che attualmente consente alle ibride di circolare liberamente in centro, infatti, ...

DIESEL EURO 3 : BLOCCO DA OGGI IN VENETO - LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA/ Ultime notizie - Milano riapre l'Area C : DIESEL EURO 3: BLOCCO da domani in LOMBARDIA, VENETO ed EMILIA. Ultime notizie, deroghe in Piemonte, dove le misure anti-inquinamento sono state "posticipate". Come annunciato, da OGGI 1 ottobre è partito il piano anti smog concordato fra le regioni della Pianura Padana, e cioè EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA e VENETO, destinato a rimanere in vigore fino al 31 marzo 2019. Un piano massiccio che fermerà ben tre milioni di vetture DIESEL EURO 3. In ...

Secondamarea : il duo arriva in due date a Milano per lo Slow Tour : Le canzoni esplorano i temi della natura, del clima, dell'acqua, dei boschi e degli effetti che questi hanno sull'uomo e sulla sua capacità di osservare il mondo. Tutto ciò viene racchiuso in un ...

Milano. Area C : dal 1° ottobre nuove regole per i veicoli merci pesanti : Novità importanti in vista per i milanesi in fatto di mobilità urbana. Dal prossimo 1° ottobre saranno applicate alcune modifiche

Smog - area B di Milano : “Necessaria una moratoria per le sanzioni” : “Credo sia necessaria, per evitare di penalizzare chi lavora e si muove nell’area metropolitana, una lunga moratoria dall’avvio del provvedimento di area B nell’applicazione delle sanzioni. Servono poi forti incentivi per consentire a commercianti, artigiani e piccole imprese di avviare il ricambio dei propri veicoli”. Lo dichiara Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera e coordinatrice lombarda. ...