Milan-Juventus | Cristiano Ronaldo e quella FOTO hot nel post partita | Chiellini finisce

Milan-Juventus - il labiale di Higuain : “Fischi sempre a me” : Milan-Juventus, Higuain CI RICASCA– Si prospettano molte giornate di squalifica per il Pipita Higuain dopo quanto successo ieri sera a San Siro. Nel finale della partita contro la sua ex Juventus, infatti, il numero 9 rossonero si è reso protagonista di un acceso faccia a faccia con l’arbitro Mazzoleni. Il direttore di gara, dopo aver […] L'articolo Milan-Juventus, il labiale di Higuain: “Fischi sempre a me” ...

Milan-Juventus da record in tv : miglior risultato di share per una partita di Serie A : Milan-Juventus è stato il match clou del weekend di campionato in Serie A, una vittoria netta quella bianconera a San Siro share record del 10,96% per Milan-Juventus in esclusiva su Sky Sport: si tratta del miglior risultato di share per una partita di Serie A in prime time su Sky, il secondo in termini assoluti dopo Germania-Italia di Euro 2016 (share del 12,7%). Il match, in onda dalle 20.30, ha ottenuto 2 milioni 772 mila spettatori ...

Ascolti Sky Sport - Share record del 10 - 96% per Milan - Juventus. Bene anche F1 Brasile : Share record del 10,96% per Milan-Juventus in esclusiva su Sky Sport con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi: si tratta del miglior risultato di Share per una partita di Serie A in prime time su Sky, il secondo in termini assoluti ...

Milan-Juventus - il post di Bonucci fa infuriare i tifosi rossoneri : Leonardo Bonucci ha postato una foto con commento a corredo, che non è stata gradita dai tifosi del Milan Una faccia sorridente, il tag in quel di San Siro ed un commento forse provocatorio. Questo il post Instagram di Leonardo Bonucci, il quale ha fatto arrabbiare (nuovamente) i tifosi del Milan dopo la gara di ieri sera contro la sua Juventus. “Vittorie così hanno un peso ed una valenza doppia“, ha scritto Bonucci sui ...

Milan-Juventus - il labiale di Higuain : 'Fischi sempre a me!' : TORINO - 'Fischi sempre a me! Fischi sempre a me!' , urlando prima e poi avvicinandosi in maniera aggressiva all'arbitro, quasi mimando una testata: è il labiale di Gonzalo Higuain all'arbitro che si ...

Boom di ascolti per Milan-Juventus : oltre 2 - 7 milioni di spettatori su Sky : Quasi tre milioni di telespettatori in tv su Sky per il big match tra i rossoneri e i bianconeri a San Siro, vinto dalla squadra di Allegri per 2-0. L'articolo Boom di ascolti per Milan-Juventus: oltre 2,7 milioni di spettatori su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

VIDEO / Milan Juventus - 0-2 - : highlights e gol. La gioia di Cristiano Ronaldo - Serie A - - IlSussidiario.net : VIDEO Milan Juventus , 0-2, : highlights e gol della partita, giocata a San Siro nella 12giornata del Campionato di Serie A.

Milan-Juventus - Szczesny : “Ecco perchè ho parato il rigore di Higuain” : Szczesny, a fine gara, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla vittoria della Juventus contro il Milan. Un match combattuto, ma che ha evidenziato Una Juventus superiore in ogni parte del campo. 2-0 che consente agli uomini di Allegri di confermare il distacco in classifica dal Napoli e di ampliare di […] L'articolo Milan-Juventus, Szczesny: “Ecco perchè ho parato il rigore di Higuain” proviene ...

PAGELLE / Milan Juventus - 0-2 - : Fantacalcio - i voti della partita - Serie A 12giornata - - IlSussidiario.net : PAGELLE Milan Juventus: Fantacalcio, i voti della partita di San Siro. Finisce 0-2: a segno Mandzukid e Cristiano Ronaldo, serata da incubo per Higuain.

Milan-Juventus oggi online su Sky Go : formazioni - Higuain recuperato : Stasera, alle ore 20.30, si disputera' il big match Milan-Juventus. Il posticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie A si giochera' allo Stadio San Siro di Milano dove sono attesi oltre 70.000 spettatori. I rossoneri sono reduci dalla vittoria in trasferta contro l'Udinese, match terminato 0-1 con gol di Romagnoli nei minuti di recupero. La squadra bianconera [VIDEO], invece, nell'ultima gara di campionato disputata ha battuto in ...

Il Milan incerottato tiene ‘botta’ alla Juventus - la squadra di Allegri è una corazzata ma non lo dimostra con il gioco : Higuain non è un top player - mai decisivo nei big match : Si è conclusa con il botto la 12^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Milan e Juventus che hanno dato vita ad una partita emozionante fino all’ultimo minuto. La squadra di Massimiliano Allegri ha dimostrato di essere superiore dal punto di vista fisico e tecnico, vantaggio bianconero firmato da Mario Mandzukic, poi decisivo il rigore fallito da Gonzalo Higuain, nel finale la rete di Cristiano Ronaldo che ha chiuso ...

Milan - Gattuso : "Juventus fortissima - niente alibi. Higuain deve reagire" : Il Milan fa match pari con la capolista Juventus , ma deve inchinarsi ai bianconeri al termine del posticipo serale di San Siro. Una partita che sarebbe potuta svoltare con il calcio di rigore ...

Milan-Juventus - Gattuso : “Higuain si scusi e sbrocchi di meno” : Milan-Juventus, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Rino Gattuso, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della sconfitta interna contro la Juventus: “Espulsione di Benatia? Non attacchiamoci a queste cose, lasciamo perdere. Stasera abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo commesso un’ingenuità sul secondo gol. Si vede che c’è […] L'articolo ...

Milan-Juventus - Allegri : “Passaggio importante dopo ko Inter” : Milan-Juventus, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della vittoria sul campo del Milan: “Miglior partita? La sconfitta contro il Manchester United poteva pesare ma i ragazzi sono entrati bene e hanno messo da parte subito tutto. dopo il rigore abbiamo […] L'articolo Milan-Juventus, Allegri: ...