Milan - Gazidis già al lavoro : vuole raddoppiare il contratto con Emirates : Il nuovo ad dei rossoneri - che si insedierà il 1° dicembre - sta già lavorando su più fronti per il club: dai rapporti commerciali a quelli con l'UEFA.

Calciomercato Milan - Gazidis porta Ramsey? : Milan– Sul campo il Milan si sta occupando di preparare il derby di domenica 21 ottobre, i dirigenti preparano la squadra che sarà già dal gennaio 2019. Il mercato rossonero infatti già freme e, se tutti i tifosi attendono la gara contro l'Inter, i piani alti di Milanello cercano di piazzare i primi colpi in […]

Arsenal : Ramsey al Milan è il 'regalo' di Gazidis : Secondo il Corriere dello Sport , l'amministratore delegato Gazidis proverà a portare dall'Arsenal al Milan il centrocampista gallese Ramsey , che è in scadenza di contratto a giugno.

Ramsey rompe con l'Arsenal : "no" al rinnovo - Gazidis irrompe per portarlo al Milan : Aaron Ramsey potrebbe sposare il progetto Milan dopo il no all'Arsenal divenuto palese dopo l'ennesima fumata nera Aaron Ramsey non rinnova! Il centrocampista dell'Arsenal non ha trovato l'accordo per prolungare il proprio contratto con i gunners e si appresta a lasciare il club a parametro zero nella prossima estate. Già da gennaio i futuri svincolati potranno firmare un nuovo contratto con il club prescelto ed il ...

Chi è Ivan Gazidis - nuovo amministratore delegato del Milan : Viene dall'Arsenal, dove dal 2009 ha aumentato del 141% i ricavi commerciali,. Obiettivo: riportare il club di Elliott nella Top10 europea

Ivan Gazidis sarà il nuovo amministratore delegato del Milan : La dirigenza del Milan ha comunicato che a partire dal prossimo primo dicembre il manager sudafricano Ivan Gazidis assumerà l'incarico di amministratore delegato della società, andando così a ricoprire l'ultimo ruolo vacante nella nuova dirigenza. Gazidis è nato a Johannesburg nel 1964

Milan - Ivan Gazidis sarà il nuovo amministratore delegato da dicembre : Quello che era ufficioso da qualche settimana è diventato ufficiale: Ivan Gazidis è il nuovo amministratore delegato, CEO, del Milan e guiderà il club nelle attività sportive, finanziarie e ...