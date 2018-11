Milan | cosa rischia Higuain? Nello scontro diretto con la Lazio solo Cutrone a

Milan - Higuain a cuore aperto : “chiedo scusa - non sono stato un esempio. L’arbitro? Ecco cosa deve capire” : L’attaccante argentino ha parlato dopo il match contro la Juve, chiedendo scusa per la reazione avuta dopo l’espulsione Prima il rigore sbagliato, poi l’espulsione e le lacrime per un rosso che avrebbe potuto evitare. Gonzalo Higuain è il protagonista in negativo di Milan-Juventus, un match forse sentito eccessivamente dal Pipita, sopraffatto dall’emozione e dall’adrenalina di un finale infuocato. Fabio ...

Juve - cosa c'è dietro la scelta di far fuori Bonucci contro il Milan : La notizia anticipata ieri sera è confermata anche stamattina da La Gazzetta dello Sport: la decisione di Allegri è di spedire Bonucci in panchina, giocherà Mehdi Benatia al suo posto al fianco di ...

Milan-Juve - il doppio ex Zambrotta : “Allegri e Gattuso non sono tanto diversi. Bonucci? Sa cosa lo attende” : Gianluca Zambrotta ha vinto in Italia sia con la maglia della Juve che con quella del Milan. Quello di stasera sarà per questo motivo un match speciale per lui, che ha lasciato buoni ricordi e tanti amici sia a Torino che a Milano. L’ex terzino della Nazionale, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha raccontato le sue sensazioni in vista della sfida di San Siro. La Juve, secondo lui, ha aumentato il divario dalle altre: ...

Cosa fare a Milano nel weekend del 9-11 novembre : Un altro fine settimana alle porte, un'altra occasione per vivere appieno la città: Cosa c'è da fare a Milano nel weekend del 9-11 novembre ? Mostre , festival , spettacoli teatrali , sagre , concerti : come di consueto sono tantissimi gli eventi in programma . La mostra sul Cinema organizzata da Palazzo Morando sarà visitabile per tutto il weekend, così come ...

Silvio Berlusconi - la teoria del Cav sul perché ha perso le elezioni : 'Cosa è successo dopo l'addio al Milan' : dopo aver innovato la comunicazione politica negli ultimi due decenni, Berlusconi ammette l'errore di aver sottovalutato l'impatto dei social network sulla campagna elettorale, un errore che per ...

Wenger allo scoperto : “io al Milan? Ecco cosa dico” : Arsene Wenger è stato accostato al Milan nelle ultime settimane, a causa di un’indiscrezione circolata in ambienti di calciomercato Il passaggio di Arsene Wenger al Milan? “Una fake news“. A chiarire la veridicità della notizia girata negli ultimi giorni su diversi organi di stampa del Vecchio continente è lo stesso allenatore francese in una intervista a ‘beIn Sports’. “Se avessi firmato un contratto da ...

Calciomercato Milan - Ibrahimovic fa luce sul suo futuro : 'niente prestito - i Galaxy sanno cosa vogliono' : Zlatan Ibrahimovic, più volte accostato al Milan, fa chiarezza in merito al suo futuro: lo svedese non vede alcun 'prestito' nel suo futuro Nonostante i suoi 37 anni, Zlatan Ibrahimovic continua ad ...

Cosa sono poi questi Navigli di Milano : Sia un quartiere pieno di locali, sia il sistema di canali della città, che erano stati chiusi nel Novecento e che ora il Comune vuole riaprire

Cosa sono e dove sono Milano 2 e Milano 3 : Cioè Milano 2 e Milano 3, i quartieri residenziali costruiti da Berlusconi, definiti "ghetti per ricchi" e legati alla nascita di Canale 5

Milan - furia Gattuso contro il quarto uomo : ecco cosa è successo a San Siro [VIDEO] : Nonostante la vittoria contro la Sampdoria, Gennaro Gattuso ha trovato modo per contrariarsi nel finale di gara. Il tecnico dei rossoneri, infatti, si è infuriato per l’eccessivo prolungamento del recupero: il direttore di gara Maresca aveva assegnato quattro minuti di recupero, però il match è finito oltre trenta secondi dopo. Per questo motivo, al fischio finale Gattuso ha sbroccato scagliandosi contro il quarto uomo Pasqua, ...

Halloween 2018 Milano : cosa fare tra eventi - feste - concerti : Halloween 2018 a Milano cosa fare? Scopriamo alcune delle proposte per festeggiare a Milano la notte del 31 ottobre tra suggestivi eventi per grandi e bambini (elenco in continuo aggiornamento). SCOPRI TUTTO SU #Halloween Halloween 2018 Milano: cosa fare tra feste e serate Al Sio Cafè la Halloween Night si snoda in un terrificante labirinto di stanze (mercoledì) l Funeral Party al Club House 80’s ...

Cosa fare a Milano nel weekend del 27 e 28 ottobre : Mostre, spettacoli, rassegne e mercatini: ecco tutti gli appuntamenti da conoscere per decidere Cosa fare a Milano questo fine settimana L'ultimo weekend di ottobre a Milano ha il sapore dell'autunno, pioggia ...

Europa League - Milan battuto dal Betis : cosa non ha funzionato? L'analisi : ... per cambiare i ritmi del gioco e gestire il possesso palla: si può subire quando la palla è in possesso degli avversari " e se vai in casa del Barcellona ogni squadra al mondo subisce " ma quando la ...