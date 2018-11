Michael Schumacher | la moglie Corinna in uno dei rarissimi aggiornamenti sulla sua

Re Lewis Hamilton - verso il GOAT? Il pilota britannico mette nel mirino Michael Schumacher : Questo, che potrebbe essere anche ribattezzato il Lewis-Day , ha sancito il primato assoluto dell'inglese nelle pole position conquistate nella storia di questo sport, superando Senna e mettendosi ...

F1 - Hamilton ‘attenta’ ai record di Michael Schumacher : “farò di tutto per cercare di vincere quanto lui” : Il pilota britannico ha rivelato di avere il desiderio di avvicinarsi alle vittorie ottenute da Michael Schumacher in Formula 1 Cinque titoli mondiali, 71 vittorie e 132 podi. Numeri impressionanti per Lewis Hamilton, deciso a migliorarli ulteriormente negli anni a venire. Photo4/LaPresse Il contratto con la Mercedes scadrà alla fine del 2020, dunque nelle prossime due stagioni il britannico potrebbe addirittura attentare ai record di ...

Lewis Hamilton e Michael Schumacher - chi è il più forte? : Campione del mondo di Formula 1 per la quinta volta, Lewis Hamilton non può non guardare avanti, verso nuovi traguardi. Il più ambizioso è eguagliare e superare Michael Schumacher, vincitore di sette titoli iridati e considerato da tanti appassionati il più grande pilota di sempre. Appaiato il mitico Juan Manuel Fangio a quota cinque mondiali vinti, a questo punto soltanto Schumi ha fatto meglio del 33enne campione inglese in 69 anni di storia ...

Mick Schumacher - nel nome di papà Michael : ... ma anche di giochi, sorrisi, amicizie, scoperte, relazioni? E come fa a ricominciare con una disciplina che, in ogni istante, lo riporta al mondo sospeso del padre? Domande senza risposta ma con un ...

'Michael Schumacher non è mai stato un grande campione' : l'iridato del '97 al vetriolo : Eppure c'è chi, come Jacques Villeneuve , suo storico rivale,, non è d'accordo con il comun sentire e ritiene Schumacher un pilota sopravvalutato, non all'altezza dei mostri sacri dello sport che lo ...

Michael Schumacher/ Jean Todt : "La situazione è triste. Peccato non possa vedere Mick in pista..." : Michael Schumacher, Jean Todt: "La situazione è triste. Peccato non possa vedere Mick in pista...". Le ultime notizie sull'ex pilota della Ferrari: parla l'ex capo squadra del Cavallino

Mick e Michael Schumacher : freni Brembo - ma quante differenze! : Quando Michael Schumacher, a fine 2006, lasciò la Formula 1 con un bottino di 91 GP vinti, 68 pole e 7 titoli iridati, tutti ottenuti utilizzando i freni Brembo, molti si chiesero chi ne avrebbe raccolto l’eredità. Nessuno all’epoca poteva immaginare che il potenziale erede si annidasse in famiglia. D’altra parte il figlio Mick aveva […] L'articolo Mick e Michael Schumacher: freni Brembo, ma quante differenze! sembra essere il primo su ...

F1 - Villeneuve durissimo contro Michael Schumacher : il canadese getta ombre sulle vittorie del Kaiser : L’ex pilota canadese ha paragonato Hamilton a Schumacher, sottolineando come il britannico sia migliore di molto rispetto al tedesco Un commento durissimo, che getta ombre sul passato di Michael Schumacher e sulle sue vittorie. Il protagonista è Jacques Villeneuve, che con il Kaiser ha vissuto un duello entusiasmante nel 1997, quando il canadese vinse il titolo mondiale proprio a scapito del tedesco. LaPresse Intervenuto alla Reuters ...

Schumacher - la profezia di Minardi su Mick : perché il figlio di Michael vincerà in F1 come il padre : Il futuro di Mick Schumacher , pilota e figlio del mitico Michael, ha inciso a caratteri cubitali il successo in Formula 1. Ne è certo il maestro nobile dei motori, Giancarlo Minardi , uno che in vita ...

Schumacher Junior è campione nel nome del padre Michael : Su Mick si è concentrato tutto il mondo dei motori. Il suo entourage, Sabine Kehm e la mamma Corinna, campionessa europea di equitazione, lo vogliono per il momento mantenere indipendente. Non hanno ...

Michael Schumacher : la terribile rivelazione del manager sulle sue condizioni : In un'intervista ad una rivista tedesca, Weber ha detto di credere che il sette volte campione del mondo non si sarebbe, secondo lui, più ripreso. 'Dopo un lungo periodo di speranza ho messo fine a ...

F3 – Mick Schumacher è campione del mondo : altro che giovane talento - il figlio di Michael è un predestinato! : Mick Schumacher è campione del mondo della Formula 3, il figlio di Michael trionfa nel campionato automobilistico: è un predestinato! Mick Schumacher è campione del mondo di Formula 3. Nonostante ad inizio campionato tutte le premesse facessero pensare il contrario, per un piacevole segno del destino, unito all’indiscutibile talento di Mick, il figlio di Michael è riuscito a conquistare il titolo iridato. Chissà se il famoso papà del ...