Metti Fabian e Dries | corsari di Salgari nel pantano di Genova

(Di lunedì 12 novembre 2018)che apiova moltissimoche apiova, come sempre accade ache piova moltissimo.che un attaccante della tua squadra colpisca il palo.che il campo si appesantisca.che un ragazzino del Genoa segni.gli spalti tutti colorati.la gente che canta sotto la pioggia “ma che fa?”.che rinviino Boca-River, ufficialmente per il maltempo,che invece un’entità superiore ne determini il rinvio per far sì che i tifosi del Napoli possano guardarla.che continui a piovere tantissimo.che la palla non giri,che non rimbalzi,che si fermi in continuazione,i calciatori che corrono a vuoto.i fratelli genoani,gli amici napoletani.la striscia di terra e acqua che è la Liguria.un errore a due metri dalla porta di Milik.che dicano che sia un miracolo del portiere. ...